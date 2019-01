Az amerikai diplomatáknak 72 órájuk van, hogy elhagyják Venezuelát

Maduro éppen aláírja az USA-val való szakítást elrendelő dokumentumot Fotó: LUIS ROBAYO/AFP

Nicolás Maduro venezuelai elnök szerdán bejelentette, hogy 72 órát ad az amerikai diplomatáknak, hogy elhagyják az országot.

„Úgy döntöttem, hogy megszakítom a diplomáciai és politikai kapcsolatokat az Egyesült Államok imperialista kormányával” - jelentette ki Maduro a caracasi elnöki palotából, miután Washington elismerte a dél-amerikai ország ideiglenes államfőjének az ellenzéki többségű parlament elnökét.

Juan Guaidó a szerdai nagyszabású kormányellenes tüntetéseken nyilvánította magát az ország ideiglenes elnökévé. Azóta támogatásáról biztosította az USA mellett Kanada és a legtöbb dél-amerikai ország, Brazília, Kolumbia, Peru, Chile, Ecuador, Costa Rica, Paraguay és Argentína.

Juan Guaidó elölről... Fotó: Boris Vergara/dpa Picture-Alliance/AFP

Maduro ezt a lépést államcsínynek nevezte. A caracasi elnöki palotánál összegyűlt támogatóihoz szólva az elnök a szocializmus védelmére szólított fel, és a tömegnek címezve szavait azt mondta: „itt senki sem adja meg magát”. Hozzátette, Venezuelának joga van ahhoz, hogy szuverén ország legyen. Felszólította a hadsereget, hogy őrizze meg egységét és a fegyelmet.

Mike Pompeo amerikai külügyminiszter ellenben felszólította a venezuelai hadsereget és a biztonsági erőket, hogy támogassák a demokráciát, és védelmezzék Venezuela állampolgárait. Ugyanakkor felszólította Madurót, hogy álljon félre „egy legitim vezető javára, aki a venezuelai emberek akaratát képviseli”.

Egy magas rangú amerikai kormánytisztviselő eközben azt mondta, Madurónak el kell fogadnia a „békés átmenetet”, mert az Egyesült Államok semmilyen lehetőséget nem zár ki, ha a venezuelai parlamenti képviselőknek vagy más, legitim tisztviselőknek baja esik. Úgy fogalmazott, a Maduro-rezsim elleni amerikai szankciók csak a jéghegy csúcsa.

...és hátulról Fotó: FEDERICO PARRA/AFP

Szerdán százezrek vonultak utcára Venezuela több nagyvárosában, hogy követeljék Nicolás Maduro államfő lemondását és az ellenzéki többségű parlament elnökének államfővé kinevezését. A tüntetéseket Marcos Pérez Jiménez egykori venezuelai diktátor 1958-as megbuktatásának 61. évfordulóján tartották.

Caracas egyik sugárútját teljesen ellepte a tiltakozó emberfolyam. Más nagyvárosokban is emberek végeláthatatlan tömege vonult utcára. Jelentések szerint a nemzeti gárda könnygázt vetett be az ellenzéki tüntetők ellen Caracas El País negyedében. (via MTI)