James Gandolfini fia játssza a fiatal Tony Sopranót a Maffiózók előzményfilmjében

„Hatalmas büszkeség folytatni apám örökségét azzal, hogy a fiatal Tony Soprano bőrébe bújhatok”

– mondta a 2013-ban szívrohamban elhunyt színész, James Gandolfini fia.

Michael Gandolfini a Maffiózók (Sopranos) című sorozat előzményfilmjében ő játssza majd a későbbi New Jersey-i maffiavezért – írja a hvg.hu. (Ehhez hasonlóan a 2015-ös Straight Outta Comptonban Ice Cube fia játszotta a fiatal Ice Cube-ot.)

Michael Gandolfini korábban a Fülledt utcák című sorozatban alakította Joey Dwyert.

Az 1999-ben indult, 2007-ben véget ért HBO-sorozatban, a Maffiózókban James Gandolfini játszotta Tony Sopranót, a pánikbetegséggel küzdő maffiafőnököt. A 6 évados sorozat egy Emmyt, egy Golden Globe-díjat és három SAG-díjat hozott a színésznek, a sorozat maga pedig 5 Emmy-díjat kapott. Itt írtunk arról, miért volt nagy hatása a televíziózásra.

Tony Soprano (James Gandolfini) a sorozat egyik utolsó részében, 2007-ben. Fotó: Craig Blankenhorn/HBO/AP

A készülő film, a The Many Saints of Newark Tony Soprano fiatalkorát mutatja be 1968 és 1975 között. A film egyik központi történését az 1960-as években New Jersey állam iparvárosaiban, így a Newarkban is az afro-amerikai és az amerikai olasz lakosság körében kitörő faji zavargások adják majd, innen a film címe is.

A sikersorozat több részének korábbi rendezője, Alan Taylor lesz a rendező, de a sorozat vezető forgatókönyv-írója, David Chase is visszatér, aki Lawrence Konnerrel (a sorozatnak szintén az egyik volt írójával) együtt írja a forgatókönyvet. (hvg.hu)