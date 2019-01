Befejezi a termelést az 1950-es évek óta működő, kávéfőzőket és lámpákat gyártó Szarvasi-gyár

Az 1950-es évek óta működő Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. bejelentette a termelés befejezését, így több száz embert bocsátott el – közölte a cég a Klubrádióval.

66 év után befejezi termelését a Szarvasi Vas-Fémipari Zrt, miután a cég súlyos pénzügyi gondokkal szembesült, részben azért, mert a lámpagyártás piaci környezete megváltozott, és egy 1,5 milliárd forintos beruházás sem tudta már megmenteni a céget.

A teljes létszám-leépítéssel több mint 400 embernek mondtak fel, eddig közel hatvan embert tudtak elhelyezni partner vállalatainknál, de további tárgyalások vannak folyamatban.

A Szarvasi márkájú kávéfőzőket és az Ikeának is lámpákat gyártó cég január 18-án, pénteken jelentette be a dolgozóinak a termelés befejezését. Azt írták: a vezetőség továbbra is minden erejével azon dolgozik, hogy fennmaradjon a nagy múltú Szarvasi név, folytatódjon a hagyományos termékek gyártása és munkahelyet biztosítson az elbocsájtott dolgozók egy részének. (Klubrádió)