Ultra újságíró lopta el a show-t Bayer Zsolt fórumán

Bayer Zsolt Európa-eszme egykor és ma címmel tartott nagyívű, egész kontinensünket érintő előadást a XV. kerületi Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. Az eseményt és a résztvevőket rendőrök és biztonsági szolgálat is védték.

Eleinte még úgy tűnt, hogy az óvintézkedésekre bizony szükség lehet. Aztán ahogy haladt előre az este, egyre világosabbá vált, hogy teljesen felesleges volt idecsődíteni egy rakás erős szakembert, ugyanis az eseményt megtisztelte az a termetes növésű, szálfa-öklelésű magyar férfi, aki egymagában is elfenekel egy egész hadosztálynyi lúdtalpas, beszédhibás, kígyóvállú leninfiút. Mi több, közben Tinódi Lantos Sebestyénként meg is énekli a történteket. De róla majd később.

Azzal indult az esemény, hogy már a bejáratnál tiltakozók szekálták az érkező Bayer-rajongókat. Zsíros kenyérrel kínálták őket, és azt mondták, bent csak gyűlöletkeltésre számíthatnak. Aztán idővel a momentumos, antifasiszta és más antibayeristák a műsort is többször megakasztották váratlan akciókkal. Ami kellemesen bolondította meg ezt a hideg, külvárosi, de mégis kellemesen polgárinak ígérkező estét.



A humanista

Rövid prológus után, amit László Tamás, a Szövetség a Nemzetért Alapítvány kuratóriumának elnöke tartott, rögtön jött a fő attrakció. Na most, élőben ne úgy képzeljék el Bayer Zsoltot, ahogy egyébként el szokták képzelni, miközben papírra vetett sorait olvassák! Az este folyamán nyomokban sem lett megidézve senkinek a retkes, büdös kurva anyja, nem röpködtek a levegőben geciflufferek, sem mocskos, rohadt állatok, se fehérjehalmazok. Csupán Luther Márton, Szerb Antal, Mensáros László és sok sok Madách Imre. Én a szerdai este folyamán Bayer Zsoltban egy legbelül őrlődő, az emberiségért mélyen aggódó humanistát ismerhettem meg.



Az előadását címszavakban össze is foglalom: 1517 reformáció. Ez még oké volt. Bár ha Luther tudta volna, hogy mi lesz ebből, lehet, hogy bele sem kezd. Aztán pöttynyi ugrással 1717-ben megalakul az első szabadkőműves nagypáholy. Ez már azért büdös. Egy pillanat, és már az 1789-es francia forradalomban tocsogunk. Jönnek az átkozott jakobinusok. Istentelenítik Európát. Egy rövid szökellés, és 1917-ben követik őket a bolsevikok, akik nemzettelenítik Európát. Miután Európát megfosztották vallási identitásától és elvesztette nemzeti identitását is, most a nemi identitását kaparják le róla. Közben meg más kontinensekről jönnek, tódulnak, özönlenek azok, akiknek még bőven van mindenféle identitása, és az európaiaknak kampec.



Soros-kurvák

Bayer jó dramaturgiai érzékkel végig higgadtan, kimérten, visszafogottan oktatott a katedráról. Az állandó feszültséget a drámai pillanatokban a közönségből fel-felugráló, közbekiabáló tiltakozók tartották fent.



Először Soros György-maszkos fiatal momentumosok dobtak mosogatószivacsokat és szappant Bayer Zsolt elé „mossa ki a száját” felkiáltással. Ezt követően bizonyos időközönként mások is ráförmedtek a publicistára. Köztük volt Gulyás Balázs publicista is, aki azt vágta Bayer fejéhez, hogy nem valódi konzervatív és nem is valódi keresztény. De a tiltakozókkal a biztonsági szolgálatnak nem nagyon volt dolga. Ugyanis az eseményen jelen volt Bede Zsolt fociultra, aki egyedül is mindenkit lerendezett.



A másik Zsolt

Bede a vadhajtasok.hu újhullámos újságírója, kiábrándult, meghasonlott jobbikos akcionista. Manapság minden ellenzéki rendezvény kötelező szereplője. Bayer Zsolt pedig azóta „imádja a palit”, amióta a másik Zsolt berontott Hadházy Ákos egyik fórumára, és ott fetrengve gúnyolta a képviselőt, utalva Hadházy MTVA székházból való kidobására.



Bede Zsolt, a XXI. századi magyar újságíró, az egyszemélyes médiakonglomerátum, aki nem elégszik meg a hagyományosan unalmas szemlélődő szerepkörrel. Amint tud, az események középpontjába penderül, és alakítja azokat. Egy borotvált fejű, címeres médiamunkás, aki egyik kezében telefonnal tudósít, másik kezével rendet csap, és közben teli torokból üvölti, hogy: soroskurvák! Bayer Zsolt hamarosan visszavonulhat sztoikus ligetébe, mert itt az ember, aki felveszi a lantot. Nézzék meg!