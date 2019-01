Tüntetőket fenyeget veréssel, ellenzékiekkel balhézik a NER új kedvenc újságírója

A NER egyik fontos jellemzője, hogy a populista rendszer kommunikációja sosem stagnál. Persze a sorosozás és a bevándorlózás hosszú évek óta állandó eleme, de erre is igaz, hogy egy kicsit mindig emelni kell a tétet, a nyilatkozatoknak egyre durvábbnak kell lenniük, hogy megüssék az egyre magasabban lévő ingerküszöböt.

Így történt ez most is: az elmúlt hetekben a sötétség nyelve egy kicsit még sötétebbé vált, a közérdekből nemzetstratégiai jelentőségű médiagépezet újabban egy volt fociultra nyilvános balhéiról számol be pozitív példaként, bátorítóan. Miközben a hatalom emberei évek óta szóba sem állnak a kormánytól kicsit is független újságírókkal, sőt minden fórumon álhírgyártóknak nevezik őket, addig a hatalom fő üzeneteit tolmácsoló lapok az ismeretlen Vadhajtások.hu képviselőjét kezdték el újságíróként futtatni.

A békemenetelő, igazságosztó ex-fociultra

A Vadhajtások.hu vezetőjéről, Bede Zsoltról van szó, aki korábban a – többek között a 2013-as diáktüntetések idején a diáktüntetők ellen kiálló – Ultras Liberi egyik meghatározó figurája volt, 2017 nyarán pedig Orbán Viktorral is fotózkodott a Duna-korzón.

Balra Bede Zsolt, középen Orbán Viktor Fotó: ultrasliberihungary/Instagram

A vadhajtasok.hu-t a 2018. áprilisi választás után regisztrálták, impresszuma, elérhetősége nincsen. Az egyetlen, aki arccal-névvel vállalta az oldalt, az Bede Zsolt, aki az elmúlt évben többször is szerepelt a hírekben.

A magát „a legvadabb jobboldali portál”-nak nevező Vadhajtások ott volt a tavaly márciusi Békemeneten, majd márciusban Bede Zsolték Vona Gábor ellen tüntettek a Csepeli Munkásotthon előtt. Akkor azt mondta, a Fideszre fog szavazni, pedig nem fideszes, és nem Habony Árpád embere.

Bedét a parlamenti választás előtt pár nappal az Echo Tv-be hívták be, hogy arról beszéljen, a Vadhajtások nevű – akkor még csak Facebookon működő – oldalt csalódott Jobbik-szimpatizánsokkal együtt csinálták. (A név arra utal, hogy Vona Gábor a pártról lenyesegette a vadhajtásokat.) Bede elmondta, hogy – a Fideszhez hasonlóan – ő is úgy látta, hogy Csurka Istvánnak igaza volt, így 2014-ben már nem is volt jobbikos, és folyamatosan arról posztoltak, hogy a Jobbik nem radikális jobboldali párt. Magukat így definiálta:

„Nemzetszerető emberek vagyunk. Mi ezt már megkaptuk, hogy ha én árpádsávot viszek a vállamon, egy zászlót lobogtatok, akkor fasiszta vagyok, ha a homoszexuálisokat bántom, akkor homofób vagyok, rasszista vagyok, minden vagyok, én csak egy egyszerű, nemzetszerető, nacionalista ember vagyok. Ezt úgy mondanám a legjobban, hogy a hazaszeretet az nem fasizmus.”

Bede Zsolt az akkor még Mészáros Lőrinc tulajdonában álló tévében arról a „cébűnözésről” is beszélt. (A cigánybűnözés szót nem merte kimondani, mert „nem lehet most már kimondani semmit a mai világban”.) Forrás: Echo Tv/Youtube

Full Force Journalism

Bede Zsolt augusztusban egy gyorsétteremben a HVG vacsorázó publicistájához, Hont Andráshoz ment oda, hogy számon kérje rajta egy Facebook-posztját. A Pesti Srácok közölte a vágott felvételt, amin csak annyi látszódott, hogy Hont egy darabig beszélget vele, majd egy ponton a kameráért nyúl, de – Bedét itt valamiért „egy jobboldali médiafogyasztónak”, Bélának nevezve – azt írták, ez történt: „»Elsodorta a kezemből a telefont, majd megütött. Aztán a hasamnak szegezte a fejét és birkózni kezdett. Én javasoltam, hogy ha ennyire nagy fiú, akkor menjünk ki, ezzel letettem a telefonomat és táskámat« – idézte fel a történteket Béla. Hozzátéve, hogy ezután Hont konkrétan úgy rávágta az étterem ajtaját, hogy a pultos falfehér lett az ijedtségtől, nehogy betörjön a drága üveg. Béla azt is elismerte, hogy később, amikor visszament a telefonjáért, valóban »libsi g…«-nek nevezte és leköpte Hont Andrást.” Hont a Facebookon írta meg, hogy Bede Zsolt volt, akivel dulakodott.

A csoport szeptemberben is bekerült a hírekbe. Akkor a DK a Parlament előtt tartott sajátos hangulatú tüntetést. Az erről szóló riportunkban szerepelt is egy fotó egy szürrealista Orbán-bábúról, amit a Kossuth téren sátrazó Szabó Gábor Tuareg és társai készítettek. Ezen a Vadhajtások úgy felhúzta magát, hogy az éjszaka ellopták a bábút, ráragasztották Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselő fotóját, és felakasztották a János Pál pápa téren.

A decemberi tüntetések idején Bede Zsolt a Kossuth téren is felbukkant, önkéntes rendfenntartóként üvöltözött azokkal a tüntetőkkel, akik elvették a karácsonyfa elől azokat a szánkókat, amiket a hatalom nehezen tudott elengedni. Bedét itt állítólag üvöltözés közben valaki hátulról megütötte, az erről készült videót a Pesti Srácok Jobboldali tudósítót ütöttek le a liberális tüntetők szerdán címmel közölte, ami után a rendőrség garázdaságért nyomozást indított. Az esetről a 888 közölt egy rövid videót Ellenzéki tüntetők megtámadtak egy jobboldali tudósítót címmel:

Karácsony előtt pár nappal pedig Hadházy Ákos független parlamenti képviselő és Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester közös fórumán bukkant fel Bede, ahol az MTVA-székházban történt, Hadházy Ákosék elleni erőszakos fellépésen gúnyolódott a földön fetrengve. A fideszes médiaholding lapjai ekkor is lelkesen számoltak be az esetről, a férfit továbbra is következetesen újságírónak nevezve, mintha ez a performansz is klasszikus újságírás lett volna, vagy bármi, amit korábban Bede Zsolt csinált, az lett volna. (Mondjuk még 2008-ban lehozta egy olvasói levelét a Kurucinfo.)

Bede Zsolt, amint Facebookon élőben közvetíti, hogy a földön fetreng. Közölte, hogy be akarja olvasni a pontjait, majd amikor Hadházy odaguggol hozzá, hogy mondja el, amit szeretne, meggondolta magát, és elszaladt. Fotó: Hadházy Ákos/Facebook

Most már ott tartunk, hogy az Origo a Vadhajtásokra hivatkozva szemléz egy HVG-s Fekete-Győr András-interjút is, a Magyar Idők arról ír, hogy percekre elérhetetlenné vált a Vadhajtások.hu, Bayer Zsolt pedig vasárnap az Echo Tv-s műsorában kezdte a műsort Bede Zsolttal, a Vadhajtások.hu újságírójával, és arról beszélt, hogy „imádom a palit”, és hogy „ez a helyes út, tehát ezt kell csinálni”.

A Vadhajtások egyébként rendszeresen futtatják az új szélsőjobboldali pártot, a kormánnyal majdnem mindenben egyetértő Mi Hazánk Mozgalmat, és olyan írások jelennek meg rajta, mint a „Jobbikosok? Magyarország legnagyobb patkányai!”, vagy az, amelyikben ezt üzenik az O1G-s kokárdát viselőknek, hogy: „Akin ilyet meglátunk, le fogjuk szaggatni róla, és ököllel fogjuk tele b.szkodni a fejét. És kurvára nem fog érdekelni, ha elszaladsz a rendőrségre, és miután üveggel dobáltad, tőlük kérsz majd segítséget, mert pofán lettél verve.”

Az, hogy szélsőjobboldali aktivisták politikai akciókat hajtanak végre, Magyarországon sem új. De amíg például Nagy-Britanniában az utcán verekedő ex-focihuligánt, Tommy Robinsont nem támogatja a kormány vagy az azzal szimpatizáló lapok – sőt, ez a figura még a szélsőjobboldali UKIP vezetőjének is sok volt –, addig olyan keleti, demokratikusnak kevésbé nevezhető országokban, mint Oroszország, Szíria vagy Irán régóta bevett gyakorlat, hogy ellenzéki szereplőkkel szemben homályos hátterű emberek lépnek fel megfélemlítően a hatalom jóváhagyásával.

Magyarország most jutott el oda, hogy a közpénzekkel telepumpált, központilag irányított propagandagépezet kifejezetten kívánatosnak nevezi a szélsőjobboldali Vadhajtások.hu balhézását.