Végre valami, amiben egyetérthetünk a Fidesszel: Csurka Istvánnak mindig, mindenben igaza volt!

Lovas István halála után ismét joggal emlegették a nemzeti érzelmű sajtóban, hogy: „Nehéz nem észrevenni a hasonlóságot Csurka és Lovas személyes sorsa és nézetei között. A maguk módján Kasszandrák voltak, hiszen jóslataikat kevesen hitték el, pedig szinte mindig beváltak.” Lovas István nyugodjon békében, a hivatkozási alapként felhozott Csurka István viszont valóban megérdemli a történelmi igazságtételt, hiszen a „Stop Soros”-törvénycsomag méltóképpen őrzi az ő szellemiségét.

Méltatlanul mellőzték, de mindenben igaza lett

Orbán Viktor miniszterelnöknek hatalmas tévedése volt, hogy 1992-ben elhatárolódott Csurka Istvántól, majd a Csurka-féle nacionalizmus ellen szólalt fel. Azt mondta, a Csurka-féle politikai csoportosulással nem tudnak mit kezdeni, ahogy Áder János is úgy vélte, hogy a „szélsőjobboldali” MIÉP-nek nincs tömegtámogatottsága. Kövér László házelnök is nagyot tévedett, amikor ugyanebben az évben a Parlamentben azt mondta: „Csurka István nem először fogalmazza meg a maga nemzetmegváltó gondolatait, amelyeket szerencsére nem nekem kell először az újabb keletű magyarországi nácizmus alapvetésének nyilvánítanom.”

Szerencsére a harmadik Orbán-kormány idején már igazságot tettek, és elismerték az érdemeit a nagy drámaírónak, aki 2012-ben az utolsó erejével, a kórházból szabadulva állt ki a Fidesz mellett, mondván, „mégis mi győzünk”. A miniszterelnök úr rá hivatkozott, amikor az évekkel korábban elhalálozott SZDSZ nihilistáiról kellett szólnia, Kerényi Imre miniszterelnöki megbízott beemelte a nemzeti kánonba, Bayer Zsolt Újságíró pedig azt mondta: Csurkának igaza volt.

Sőt, azt is mondta, hogy:

„Csurka mindig mindent tudott előre.”

Csurka István, a Magyar Demokrata Fórum egyik alapítója, majd 1993-as kizárása után a Magyar Igazság és Élet Pártjának alapító-elnöke 2012. február 4. óta nincs köztünk. De a szellemi örökségét a Magyar Fórumban közölt írásai, a fennmaradt interjúk és nyilvános beszédek megőrizték, így azok a magyarok, akik még túl fiatalok voltak ahhoz, hogy élőben hallhassák a próféciáit, vagy akkoriban még nem látták meg a jövő, sorok között pislákoló fényeit, most megtudhatják, mennyi mindent (mármint mindent) telibe talált Csurka professzor.

Tűpontos meglátások a csak nevében Jobbikról

Csurkának mindig mindenben igaza volt, így például abban is, hogy „a Jobbikot kezdetben a Fidesz is támogatta, mert olyan fiatalok pártját szerette volna maga mellett látni kívülről, jobbról, akiket nem tilt antiszemitizmusuk miatt a zsidó világhatalom”. A Jobbikot több cikkben is leleplezte: kiderült, hogy a Jobbik csak „látszólag jobboldali szélsőséges párt, valójában egy új SZDSZ, zsidó párt”, „Vona Gábor szefárd zsidó”, aki „az egyik biztonságtechnikai cég termékmenedzsere”, és „ezek a biztonságtechnikai cégek általában izraeli érdekeltségűek”. Mint írta: „A fő cél a zűrzavar. Csak rend ne legyen. Csiszlik-rend pedig nincs! A liberális program, Magyarország zsidó megszállása ma már csak a csiszlikprogram keretében képzelhető el.”

Szinte szóról szóra bejött, annyi kiegészítéssel, hogy a kormányoldal azóta kiderítette: Vona Gábor emellett muszlim és homoszexuális is.



Vagy másképp: „Ez a nemzetközi zsidó előrelátás szinte biblikus teljesítménye. Azt mondták a kahal főrabbijai New Yorkban, Tel-Avivban és Budapesten: lopni fogunk, tönkretesszük az országot, a végletekig eladósítjuk az egész magyarságot és ezért szükségképpen feltör az elégedetlenég, megerősödnek a radikális pártok. Ez elkerülhetetlen. Ha a szilárd eszmei alapon álló, magyar és keresztény és a nemzetközi célokat, megszállás módszereit is látó és arra rámutató MIÉP erősödik meg ebben a helyzetben, az számunkra végzetes. Hozzunk létre tehát egy olyan radikális pártot, amelyet mi irányítunk, amely valójában a mi kezünkben van és nem is radikális, és a valódit pedig szigeteljük el. Ez kétségtelenül mély és bölcs előrelátásról tanúskodó politika, de velejéig magyarellenes. Így született meg a Jobbik, átvéve és zanzásítva a MIÉP végiggondolt eszméit.”

Csurka István, a MIÉP elnöke a párt 2003. október 23-i nagygyűlésén a Hősök terén a francia Nemzeti Frontot vezető Jean-Marie Le Pen és David Irving brit holokauszttagadó társaságában. Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Csurka, a látnok azt is megírta, hogy: „A csillag, a leghangosabb, és a legtöbbet szereplő asszony a Baló Györgynek két gyermeket szülő Morvai Krisztina pedig azt mondta magáról, hogy az egyik nagyapja görög-katolikus lelkész volt, arról azonban hallgatott és hallgat ma is, hogy az édesanyja, Fekete (Schwarz) Klára, a Rothschild Szalon egykori manökenje. Ez azonban nem lényeges. A szolgálat zsidó, amit a Magyar Gárda teljesít. A találmány és médiában létrehozott párt gondolata zsidó, mert csak az lehet.”

És mennyire bejött ez is! (Azt meg, hogy Morvai hűségesküt tett a Fidesznek, most hagyjuk.)



A magyar Irving kinyomozta

Csurka a hegyes erős mondataival nemcsak előre, hanem hátrafelé is nyilazott. 2010-ben a tiszaeszlári vérvádban tett igazságot:

„1883-ban, amikor folyt a tiszaeszlári per, amelyet maguk a zsidók tettek vérvádperré, a Rothschild Bankház nyomást gyakorolt gróf Tisza Kálmánra, az akkori magyar miniszterelnökre, hogy mentsék fel Solymosi Eszter gyilkosait, a sakterokat, mert a bankház csak ebben az esetben folyósítja Tisza Kálmánnak a politikai fennmaradásához szükséges hitelt. Ezért akkor, a kormány irányítása alatt álló legfőbb ügyész helyettesével, bizonyos Seiffert úrral olyan vádbeszédet mondattak el, amely tulajdonképpen védőbeszéd volt, és a sakterokat a sok kétségbevonhatatlan közvetett bizonyíték ellenére felmentették, Tisza pedig megkapta a kölcsönt.”

Csurka és Irving, a két underground történész lejattol 2007. március 15-én a Hősök terén. Fotó: Isza Ferenc/AFP

Tiszaeszlár – ahol minden minden kétséget kizáróan úgy történt, ahogy azt Csurka kikövetkeztette – máig a MIÉP nagy bázisa, tehát az idő itt is az árpádsávos jóst igazolta.



Az ősmagyar Nostradamus, sőt Nosferatu előre látta Netanjahu háborúját Orbán ellen

Csurka István, a magyar megmaradás latens látnoka a zsidó állam és Magyarország mostani viszonyát is tökéletesen látta már 2011-ben is:

„Izraelnek, Netanjahunak, Obamának meg kell értenie, hogy mi – Kertészek és Kertész-mentők – komoly bajban lévő magyarországi telepesek vagyunk, és ha Izrael elveszti a magyar menedékházat, a kaszinóvárost, az élővizet, elveszti a palesztin területen felhúzott telepes-házakat is. Mindent elveszíthet. Tehát most azért kell gajdolni, lármázni, Orbánt szidni és magyart pocskondiázni, hogy a nyugat ébredjen fel és itt robbantsa ki a pogromját és egy pillanatra se hagyja abba a magyarországi bankárkaszt védelmét, és minden módon nehezítse meg a magyar kibontakozást. Legyen itt éhínség! Ne sikerüljön semmi!”

Orbán Viktor miniszterelnök (j2) és vendége, Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök (b2) megtekinti a Dohány utcai zsinagógát Frölich Róbert országos főrabbi (b) és Heisler András, a Mazsihisz elnöke (takarásban) társaságában 2017. július 19-én Fotó: Kallos Bea/MTI/MTVA

Az izraeli miniszterelnök durva, magyarellenes politikája akkor ért tetőfokára, amikor tavaly Magyarországra látogatott, amiről Szijjártó Péter azt mondta, Netanjahu kiállása Magyarország mellett egyértelmű cáfolata az országot ért hazug és bántó antiszemita vádaknak. A következő csata Izraelben lesz, ahova Netanjahu meghívta Orbánt.

A tényállítások, amik végül a Fideszt is meggyőzték

A holokausztipar csinálta a Kádár-rendszert. Erről nem lehet vita.



„a moszkvai kommunista emigrációban, a bolsevikok között nem is volt más, csak zsidó. Nagy Imrét, a nem zsidót aztán többek közt ezért is végezték ki, holott ő is Moszkvából érkezett. Lehet-e állítani, hogy a Kádár-korszak káderpolitikája a hatvanas-hetvenes évektől, a Kádár–Aczél-korszak idejétől fogva nem holokausztipari káderpolitika volt? Nem lehet. –Ekkor nyírták ki a parasztbolsevikok javát, csak Czinege Lajost hagyták meg magnak. Az egész korszak káderpolitikája, kinevezései, privilégiumai, díjazásai és a már akkor nagyban folyó holokausztipari propaganda nem volt-e előhangja ennek a törvénynek? De, az volt. Magyarország zsidó megszállása, a kultúránk átírása, történelmünk meghamisítása nem most kezdődött egy pusztán közel-keleti szükséglet miatt, hanem évtizedek óta folyik gyilkos következetességgel.” (2010. március 18.)



Az MSZP, SZDSZ, MDF, Jobbik zsidó pártok. Van még kérdés?



„Ezen a választáson két front áll szemben egymással. Az MSZP, a Bokros–Dávid Ibolya banda, és az MSZP-nek és a holokausztereknek és a titkosszolgálatoknak a teljes támogatását élvező Jobbik. Ezek mind a változatlanságért, a magyar kiszolgáltatottság fenntartásáért, a holokauszt tagadásának cenzúra törvényéért küzdenek. Ezek az IMF pártok. Tehát zsidó pártok. A magyarellenes magyarpusztító hatalom folytatódásáért, a magyar kiszolgáltatottságért küzdenek.” (2010. március 18.)



Aki Magyarországon náci, az zsidó titkosszolgálat embere. Ezt szerintem magyarázni sem kell…



„A magyar neonáci és nyilas szervezetek mögött mindig a zsidó titkosszolgálatok álltak, minden ilyen megmozdulás, botrány, verekedés a magyar jobboldal lejáratását célozta. És még valamit. Izrael magyarországi behatolásának, helyfoglalásának, a zsidó megszállás tényeinek elfedését. Senki ne merjen tárgyilagosan, a magyar érdek védelmében hozzáérni ehhez a kérdéshez, mindenki fogja be a száját. Mert a megszállásnak rejtve kell maradnia.” (2010. március 7.)



A zsidók nem hagyták, hogy Horthy szakítson Hitlerrel. Csurka már csak ezzel a meglátásával rovásírással írta bele magát Nagy-Magyarország történelemkönyvébe.

„A kiugrás 1942-ben azért sem valósulhatott meg, mert az angolok és rajtuk keresztül a zsidóság vezetői nem akarták. Mert Magyarországot, látva korábban a lengyelek befogadását, a meghozott sárgacsillag-törvények ellenére menedékhelynek tekintették. Ekkor már csak Magyarország volt az egyetlen hely, ahol a zsidóság élete nem volt veszélyben. Mindenütt, ahova a németek bevonultak – deportáltak és a helyi néppel vállvetve – öltek. Némely nyugati köröknek az volt a véleménye, hogy Magyarországot ebben a menedék állapotában kell megőrizni. Ahogy lehet. Ezt elfelejteni és újra elővenni a bűnös nép fogalmát és elfelejtkezni az Európa közepébe betört háború viszonyairól, valóságáról, nem más, mint ugyanaz a magyarellenesség, kommunista, bolsevik, zsidó bosszúállás, mint ami Rákosit vagy Péter Gábort fűtötte.” (2011. április 24.)



A zsidók New Yorkban kitalálták, hogy a zsidó Kádár-rendszer megcsinálja a zsidó rendszerváltást. Ez hogy nem tűnt fel mindenkinek?

„A Kádár –Aczél-rendszer a zsidó hegemóniát hagyta ránk. A Kádár-rendszerben nemcsak Aczél volt zsidó és cionista, hanem a gazdasági, kulturális, a pénzügyi élet minden felelős posztján és a pártban is, függetlenül attól, hogy Grósz Károly maga nem volt zsidó – zsidók ültek. Aczél maga vette észre, hogy ez a helyzet csak úgy tartható fenn a változó időben, ha létrehoznak egy zsidó ellenzéket, amelyik kimondja, hogy Kádárnak mennie kell, és ezzel alapot teremt magának a rendszer vezetésére. Ez nemzetközi program lett, valószínűleg New Yorkban határozták el.” (2011)



2010 előtt minden fontos pozícióban talmudzsidók álltak. Ez volt Csurka egységes mezőelmélete, ami csak halála után igazolódott be 100 százalékosan.



„Sok-sok volt ávós vagy ávós utód talmudzsidó él köztünk, lappang bent az apparátusban, visel magas tisztséget, lásd: MNB elnök: »nincs ingyen ebéd« – mármint gojoknak. Sok gyanús alak kavarog az AMN-körül, írnak, írogatnak, hergelik egymást. Ezek mindenfelől ugyanúgy gondolkodnak, mint Kertész [Ákos]. És itthon is komoly rádiós- és tévés helyeken székelnek. Talmudzsidók ők is, csak még titkolják. A talmudzsidó ahol tud, ront, rombol, akadályoz. Ha ehhez rejtőzködés kell, rejtőzködik, ha coming out kell, hát előlép.” (2011)

A titkos zsidó háttérhatalom számítógépeiben minden ember genetikai adata megvan, így tudják, melyik beépített jobboldali zsidó. Hát igen, ezért történt minden úgy, ahogy…



„Aki nem ismeri el a holokausztmítosz módszereit, számait, aki kérdőjeleket fogalmaz meg, aki népről, fajról mert beszélni, az egyetlen faji kiválasztottságon kívül, az semmilyen kormányban, még nemzetinek és jobboldalinak mondott, kikiáltottban sem tölthet be magas állást. Azt üldözni kell. Ma már a holokausztmítosz rendszerének felső kasztja nem csak zsidókból áll, hanem politikailag korrekt nemzsidókból is, de a felső vezetés, titkos háttérhatalom szinte kizárólag belőlük. Ma, amikor mindenki az, aminek vallja magát, nagyon nehéz megállapítani, hogy valójában ki hová tartozik. Ezt ma már csak a kiválasztás legfelsőbb körébe tartozó zsidó vezetők tudják, akiknek számítógépeiben minden genetikai adat szerepel, mint egy telivér méneskönyvben.” (2009)

„Csurkának mindig mindenben igaza volt.”

Németh Szilád Fidesz-alelnök a legfrissebb Magyar Fórumban Fotó: Németh Szilád/Facebook

Már csak az a kérdés, hogy hol vannak a Csurka Istvánról elnevezett közterek, hol vannak a szobrok, miért nem kapta meg még a Csurka István-díjat senki? Hiszen szép számban vannak az arra érdemesek.