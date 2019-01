Zacher Gábor utódja szerint is az összeomlás határán volt a Honvédkórház sürgősségi osztálya

"2018. szeptember 1-én egy működésképtelen SBC-t vettem át" - írta búcsúlevelében kollégáinak Burány Béla, a Honvédkórház Sürgősségi Betegellátó Centrumának (SBC) hamarosan távozó, osztályvezető-helyettessé visszalépő megbízott vezetője, Burány Béla. Burány ezzel visszamenőleg hitelesítette az SBC éléről tavaly augusztusban lemondott elődje, Zacher Gábor állításait az osztály teljes széthullásáról, írja a levelét megszerző HVG.

"[A]z orvos-létszám a gyógyítási feladatok ellátásához minimálisan szükséges szint felét sem érte el [...] a szakdolgozói oldal is messze elmaradt az elégséges szinttől, mennyiségében és minőségében egyaránt" - írta most búcsúlevelében Burány, aki levelében azt is felsorolta, hogy hiány volt betegmegfigyelő monitorokból, vérgáz-készülékből, vérnyomásmérőből, EKG-ból, lélegeztető gépből, de még hőmérőből is.

Mindez egybevág azzal, amivel Zacher is indokolta a lemondását, amit akkor a HM próbált úgy beállítani, mintha csak egy sértett, megbízatása meghosszabbítására amúgy is esélytelen vezető vagdalkozásainak próbált beállítani.