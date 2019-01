Másodikok lettek női párosban Babos Tímeáék az ausztrál bajnokságon

Döntőben jutott, de a címét ott nem tudta megvédeni a Babos Tímea-Kristina Mladenovics páros az ausztrál bajnokságban. Az ausztrál Samantha Stosur és a kínai Csang Suaj két játszmában, 6-3, 6-4-re nyert.

A döntő után Babos gratuált az ausztrál-kínai párosnak, szerinte nagyon szépen játszottak. A saját teljesítményükről azt mondta, hogy nem az ő napjuk volt, de lesz még jobb is, szeretnének még nyerni Ausztráliában. A francia Mladenovics erre úgy reagált, ha veszítenek is, akkor is jó párost alkotnak, szeret Babossal játszani.

A nyertes Samantha Stosur bókolt a Babos-Mladenovics párosnak, azt mondta, hogy a magyar-francia kettős a világ legjobbja, de most nem volt szerencséjük.

Babosnak ez volt az ötödik GS-döntője női párosban, a negyedik a francia teniszezővel, a tavalyi ausztrált nyerték meg. Emellett kétszeres világbajnokok.