Szerdáig biztos áll az Audi ingolstadti üzeme a győri sztrájk miatt

Arról tájékoztatta a gyár az MTI-t, hogy

legalább szerdáig szünetel a termelés az Audi központi, ingolstadti üzemében a győri motorgyár dolgozóinak sztrájkja miatt.

A cég szóvivője szerint korábban úgy tervezték, hogy csak hétfőn és kedden állítják le a termelést a bajorországi üzemben, de végül szerdára is szünetet kellett elrendelni. Hétfő délelőtt írtunk arról, hogy a magyarországi munkabeszüntetés miatt akadozik a termelés a német üzemekben. Most ezt hivatalosan is megerősítette az Audi: több ezer járművet nem tudnak legyártani, mert hiányoznak hozzájuk a Győrben készülő motorok. Biztosan most sem tudni, hogy mikor indulhat újra a termelés. Folyamatosan értékelik a helyzetet, napról-napra megvizsgálják, hogy lehet-e már folytatni a munkát, közölte a gyár szóvivője.

Fotó: Holger Holleemann/dpa/AFP

Az Audi másik németországi üzeme, a neckarsulmi gyár egyelőre nem állt le, szerdáig van megfelelő számú motor a járművek összeszereléséhez. A hét második felétől ott is vizsgálni kell majd a gyártás folytatásának feltételeit. Az MTI-nek a szóvivő hangsúlyozta:



egyelőre nem lehet megállapítani, hogy miként lehet behozni a lemaradást, a sztrájk miatti bevételkiesést és egyéb költségeket pedig csak annak végeztével lehet kiszámítani.

Az MTI-t a Volkswagen arról tájékoztatta, hogy mivel hozzájuk is készülnek Győrben motorok, a sztrájk előtt megtették az ahhoz szükséges lépéseket, hogy a munkabeszüntetés a lehető legkisebb mértékben befolyásolja a termelést. Így a Volkswagen márkájú járműveket gyártó üzemekben nincs is fennakadás a győri sztrájk miatt.

Az Audi Hungária Független Szakszervezet (AHFSZ) felhívására a győri Audi-gyár dolgozói múlt hét csütörtökön léptek sztrájkba, amely a tervek szerint egy hétig tart. A szakszervezet legfőbb követelése 18 százalékos béremelés az idei évre, illetve a többi közép- és kelet-európai üzemhez hasonló bérezést szeretnének. Az Audi vezetése két év alatt húsz százalékos béremelést javasolt.