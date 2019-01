Hol bujkált eddig Magyarország legkáprázatosabb tévéstúdiója?

Még csak január van, de az év tévéstúdiója díjnak már megvan az idei nyertese.

Ha a fideszes országgyűlési képviselő, Witzmann Mihály nem posztolja ki a vele készült beszélgetést a Facebookra, soha nem találtam volna rá a Szárszó TV-re.

Márpedig ennél lenyűgőzőbb, minden részletében kidolgozott stúdióbelső nincs 2018-ban Magyarországon, de nem túlzás Európát vagy a világot emlegetni.

Minden sarokban ott van a gondos odafigyelés. A szilveszteri hangulatot felidéző üres pezsgősüvegek, amik simán vezetnek át a háromszínű falat ellepő farsangi kellékek világába, a precízen beállított terítő az asztalon, a kandalló, előtte a díszek, a bőrfotelek.

A Szárszó TV-ről azt sikerült megtudnom, hogy „a működtetésének alapvető célja a helyi lakosság tájékoztatása, településünk sokszínűségének bemutatása. Minden hónap 2. és 4. hétfőjén este 19 órától élő magazinműsorral jelentkezünk. Mindegyik adást háromszor ismételjük.” Ezeket nemcsak a szerencsés szárszóak láthatják, kis csúszással a Youtube-on bárki számára követhetők.

Az is érdemes tudni, hogy „A fizetett stúdióvezető mellett 12 fő vesz részt társadalmi munkában az adások előkészítésében és lebonyolításában”.



Ilyen miliőhöz nem is illene a keménykedés, a beszélgetés hibátlanul simul a látványba. A majdnem tízperces interjút szinte végigbeszéli Witzmann, aki - ismerjük el - némileg rutinosabbnak tűnik a riporternél, Dancsecs Kláránál. Dancsecs Klára nemcsak a műsort, de a helyi művelődési házat is vezeti. Lobbizott is a műsorban a bővítésért.

Alig egy hónapja a Szárszó TV karácsonyi stúdiója így nézett ki:

Tuti, hogy már törik a fejüket a húsvéton.