Megtiltották a venezuelai ellenelnöknek, hogy elhagyja az országot

A főügyészség kérésére a venezuelai legfelsőbb bíróság megtiltotta a magát az ország ideiglenes elnökévé nyilvánító Juan Guaidónak, hogy elhagyja az országot, és bankszámláit is zárolták. A bíróság kedden azt is engedélyezte az ügyészségnek, hogy előzetes vizsgálatot indítson Guaidó ellen. A múlt szerdai bejelentése után Guaidót az Egyesült Államok mellett Kanada és több latin-amerikai ország is elismerte, ugyanakkor Oroszország, Kína és mások továbbra is Maduro elnököt támogatják.

Tarek William Saab venezuelai főügyész kedden magyarázata szerint a döntés oka, hogy „van egy állampolgár (Guaidó), aki gyakorlatilag az élére állt egy akciónak a venezuelai haza kárára”, ami ahhoz vezetett, hogy „más országok rendkívül súlyos, az alkotmányos rendet megváltoztató intézkedéseket követelnek Venezuelától”.



Juan Guaidó esküszik Fotó: FEDERICO PARRA/AFP

Guaidó korábban bejelentette, hogy elrendelte az ország külföldi eszközeinek átvételét, hogy elkerülje a Maduro-kormány fosztogatását, egyúttal utasította az ellenzéki többségű venezuelai parlamentet, hogy kezdjék meg a PDVSA állami olajvállalat és a Citgo Petroleum olajfinomító új igazgatótanácsának a kinevezését.



John Bolton amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó a venezuelai bíróság döntésére reagálva a Twitteren közölte, hogy „komoly következményei lesznek annak, ha megkísérlik aláaknázni a demokráciát és bántalmazni próbálják Guaidót”.

Venezuelában évek óta tart a súlyos politikai és gazdasági válság, a Nicolás Maduro elnök január 10-i újbóli beiktatása utáni tiltakozási hullám pedig a múlt héten érte el eddigi csúcspontját, amelyen Juan Guaidó parlamenti elnök ideiglenes államfőnek nyilvánította magát.

Szerdára az ellenzék békés tüntetést hívott össze. Az ENSZ adatai szerint január 19-e óta legalább 40 ember halt meg az összecsapásokban, és több száz tüntetőt vettek őrizetbe. (BBC/MTI)