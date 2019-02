„Mint egy Big Mac, csak szaftosabb” – újrabrandelt hamburgerekkel trollkodja a McDonald's-ot a svéd Burger King

"Nem Big Macek" néven brandelte újra hamburgereit a Burger King svédországi leányvállalata, reagálva arra a bírósági fejleményre, hogy a McDonald's elvesztette a kis ír hamburgerlánccal, a Supermackel szembeni perében a Big Mac márkanév védjegyoltalmát. A Supermacet történetesen Pat McDonagh, vagyis Mac alapította, a McDonald's viszont arra hivatkozva akarta névváltoztatásra kötelezni a céget, hogy az megtévesztően hasonlít a Big Mac márkanévre. Az európai szabályozók azonban úgy találták, hogy a McDonald's nem tudta hitelt érdemlően bizonyítani a márkanév használatát a keresetét megelőző öt évben, így azt nem illeti meg védjegyoltalom.

A döntés következményeként most Európában bárki szabadon használhatja a Big Mac nevet. "A McDonald's éppen most bukta el a Big Mac védjegyoltalmát egy perben, amit egy sokkal de sokkal kisebb játékos ellen indított. Ez egyszerűen túl vicces ahhoz, hogy ne éljünk vele" - írta közleményében a Burger King svéd vállalatának vezérigazgatója, Iwo Zakowski. A BK ugyanis Svédországban új étlapot adott ki, amin "Nem Big Macek" néven futnak a hamburgerei olyan nevek alatt, mint

Mint egy Big Mac, csak tényleg nagy;

Olyan burger, amilyen a Big Mac is lenni szeretne;

Big Mac-szerűség, csak persze lángon grillezve;

Olyasmi, mint egy Big Mac, csak ízletesebb és szaftosabb;

Bármit, csak Big Macet ne!

És mindehez még egy reklámfilmet is leforgattak, amiben a vevők fapovával adják le rendeléseiket: Bármit, csak Big Macet ne! (Via The Guardian)