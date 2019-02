5 nappal azután, hogy H. Zoltán első fokon 1 év felfüggesztett börtönt és 3 éves eltiltást kapott fogadási csalásért, a Kisvárda Horváth Zoltán góljával verte a Haladást

Baromi fontos győzelmet aratott a Kisvárda kiesőjelölt csapata az NB1-ben az ezzel szinte biztosan kieső Szombathely ellen, ráadásul idegenben. Most nem nem is állnak kieső helyen. Itt a gól, amit Horváth Zoltán, a csapat amúgy is legeredeményesebb csatára lőtt:



A dolog azért pikáns, mert hétfőn írtuk meg a Nemzeti Sport cikke alapján, hogy a Pesti Központi Kerületi Bíróság egy fogadási csalási ügyben első fokon bűnösnek találta H. Zoltánt, a Kisvárda Master Good jelenlegi labdarúgóját.



H. a bíróság szerint még az Eger játékosaként háromrendbeli, üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadása bűntettét követte el, amiért egy év felfüggesztett börtönt kapott, és három évre eltiltották foglalkozása gyakorlásától.

Mivel H. fellebbezett, egyelőre folytathatta a karrierjét.