Elárverezhetik a miskolci kórház sugárterápiás gépeit

Zajlik a végrehajtás a miskolci kórház sugárterápiás gépeit üzemeltető és karbantartó Medcenter ellen, amely több mint egy éve hiába követeli a pénzét a kórháztól - írja a Népszava. A történet 2018 áprilisában kezdődött, amikor megszűnt a Borsod megyei kórház és a sugárterápiás eszközöket biztosító Medcenter Kft. közötti szerződés, mert azt az akkori igazgató, Tiba Sándor felmondta.



A kórház sugárterápiás gépei azonban egy kivételével ma is a Medcenter tulajdonában vannak. Mivel a kórház nem fizet a cégnek, így a cég nem tudja törleszteni a gépek vásárlásához felvett hiteleket. Tavaly márciusban a finanszírozó bank már zálogjog bejegyzéssel látta el a daganatos betegek kezeléséhez használt sugárterápiás gépeket, most pedig elindította a végrehajtást is a Medcenter ellen.

Azaz az is előfordulhat, hogy kalapács alá kerülnek a régió daganatos betegeinek ellátását szolgáló berendezések - írja a lap.

A Népszava szerint a kórház és a cég vitája már így is fennakadást okoz a kezelésben. Az elmúlt hónapban naponta 10-30 beteget nem tudtak fogadni, mert a korábbi négy helyett huzamosabb ideje csak két gép működik. E hét csütörtökén és pénteken pedig már csak egy gépet tudtak használni, a többi javításra vagy cserére vár. Eközben hiába áll egy vadonatúj eszköz becsomagolva a raktárban, a tulajdonos Medcenter és a kórház közötti elszámolási vita miatt nem lehet üzembe helyezni.

A kórház sajtószóvivője a lapnak írásban azt közölte, hogy a sugárterápiás centrumban a betegellátás jelenleg is folyamatos, és a szakma szabályainak megfelelően történik. „A betegellátás 3 lineáris gyorsító és egy CT szimulátor által biztosított, amelyek közül a többihez hasonló tökéletes működés érdekében az egyik eszköz jelenleg javítás alatt áll.” - írták.