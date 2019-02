A New England nyerte a Super Bowlt

A Super Bowlok történetének legidősebb edzőjeként és irányítójaként írt történelmet a 66 éves Bill Belichick és a 41 éves Tom Brady, hatodszor lettek bajnokok



Minden idők legkevesebb pontját hozó, pocsék meccset nyert a New England a Los Angeles Rams ellen 13-3-ra

Julian Edelman lett a döntő legjobbja

Ha valaki most látott először amerikai foci meccset, azt hosszan kell majd győzködni, hogy annyira nem unalmas, mint a Super Bowl első három negyede volt.

Azt sejteni lehetett, hogy szoros meccs lesz. Annak ellenére, hogy a New England zsinórban harmadszor jutott döntőbe, nem volt egyértélmű esélyese a döntőnek, az alapszakaszban a Los Angeles Rams sokkal meggyőzőbb volt.

Egy jobb formában lévő New England sem söpörte le az ellenfeleit a korábbi öt győzelme alatt, de arra aligha számított bárki, ami történt három harmadon keresztül: szinte semmi.

I. negyed

A 9. Super Bowl-meccsével rekorder Tom Brady első passza rögtön az ellenfelé lett, soha a karrierje során nem volt interception az első passzából.

Aztán a New England futását is megállította a Rams:



Az első pontokat mégis a New England érhette volna el, de Stephen Gostkowski 46 yardról elhibázta a mezőnygól kísérletet. A szezon legjobb védője, Aaron Donald ráadásul a negyed végén még megbödézte Bradyt, odanyekkentve a földhöz.

II. negyed

A Rams irányítója, Gof továbbra sem mutatott semmit (az első negyedben egyetlen first downja volt a Ramsnek). A másik oldalon a Brady-Edelman kapcsolat működött, de csak arra volt elég, hogy mezőnygól távolságig jussanak el újra. Gostkowski ezt már nem hagyta ki, 3-0. A Ramsnél az alapszakasz TD-bajnoka, a térdsérüléssel bajlódó Gurley az oldalvonal mellett ácsorgott. Goff pedig leginkább szenvedett.

Támadásban mindkét csapat gyenge volt, a Rams gyengébb, a félpályán sem mentek át. Két negyed alatt nem szereztek pontot, Sean McVaynek edzőként nem volt még ilyen gyenge félideje. A másik oldalon Edelman rekordot döntött, 7 elkapást és 75 elkapott yardot ért el a félidőben. A Pats közel négyszer annyi yardot ért el, mint a Rams (195-57), a Ramsnek összesen két first downja volt.

Félidőben Maroon 5 volt, legyünk túl rajta gyorsan.

Ezt a reklámot viszont érdemes megnézni, legendákkal.



Harmadik negyed

Kis híján rögtön eladta a labdát a Rams, Hightower kezéből éppenhogy kicsúszott Goff rossz passza. Megúszta a Los Angeles, de Goff továbbra sem mutatott semmit, hetedszer egymás után is puntolni volt kénytelen a Rams. A másik oldalon ha Brady megtalálta Edelmannt, haladtak előre, más nem vitte előre a New Englandet. Mezőnygól távolságra sem jutottak a csapatok. A puntok meccsén Hekker a Super Bowlok leghosszabb puntját érte el, nagyon szerencsésen pattogó labdával. Jobb híján ez is egy esemény volt.

Az első dinamikus drive-ot a Rams a harmadik negyed vége előtt 5 perccel vezette, annyi first downt szereztek, mint a teljes első félidőben, a meccsen először sikerült harmadik kísérletre tovább menni, sőt, Goff kis híján TD-passzt adott Cooksnak. Végül be kellett érniük egy 53 yardos mezőnygóllal, igaz azzal be is hozták a New Englandet. 3-3. A Super Bowlok történetében nem fordult még elő, hogy háromnegyeden keresztül ne lett volna TD. Mostanáig.



Negyedik negyed

Punt után nehezen tudott kijönni a Rams, büntetés is kellett az előrehaladáshoz. Haladgattak, de a végeredmény a szokásos lett: punt. A negyedik negyed közepéig kellett várni arra, hogy Brady végre vezessen egy olyan drive-ot, amilyet Brady szokott vezetni. Edelmann mellett Gronkowsky is megjött a meccsbe, Brady két passzal is megtalálta, másodszor egy yardra volt a célterület.

Az újonc Michel befutott a labdával. A meccs első TD-je, az extrapont is megvolt: 10-3.



A Rams egy lehengerlő drive-ot vezetett válaszul, Goff óriási passzt adott Cooksnak, de a gólvonalon kiütötték a kezéből. Goff következő passza viszont interception lett, Gilmour kapta le a levegőből.

Négy és fél perc volt hátra, Michel futott nagyot, aztán újra Michel vitte a labdát. Egy döntést kellett innentől meghoznia Belichiknek, rámennek-e 24 yardnál a first downra negyedikre egy yardról, vagy mezőnygóllal növelik a vezetésüket. Végül nem kockáztattak, Gostkowski behámozta a lövést 1:16-tal a vége előtt, ezzel, 13-3 lett.

A Ramsnek már csak annyi ideje maradt, hogy mezőnygól távolságig jussanak, de azt sem lőtték be. 13-3 lett minden idők legkevesebb pontját hozó Super Bowlján.