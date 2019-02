A Szabad Európa Rádió úgy tudja, hogy Magyarország a fehéroroszokkal szembeni EU-s fegyverembargó vétójával fenyegetőzik

A Szabad Európa Rádió (RFE/RL) információi szerint a magyar diplomácia újabb fronton gátolja az egységes EU-s fellépést: mint honlapjukon írják, a magyar fél egyelőre nem hajlandó támogatni a Fehéroroszországgal szembeni fegyverembargó meghosszabbítását.

A 2011 óta életben lévő embargót évente kell meghosszabbítani, és a 28 EU-tag egyhangú támogatása szükséges ehhez. Az idei határidő február 28-a. Mint az RFE/RL cikke megjegyzi, Magyarország az elmúlt években már több engedményt elért, többek között a sportfegyverekre vonatkozó embargó feloldását.

Az RFE/RL informátorai azt állítják, hogy Budapest figyelmeztette a többi EU-tagállamot: ha a fegyverembargó meghosszabbítását akarják, akkor biztosítaniuk kell, hogy az EU és Fehéroroszország viszonyát taglaló uniós dokumentumot gyorsan elfogadják.



Brüsszel és Minszk két éve óta tárgyal erről a megállapodásról, amely többek között személyközi kapcsolatokra, környezetvédelmi kérdésekre, gazdasági együttműködésre és az emberi jogok kérdésére is kiterjed. Eredetileg 2018-ban írták volna alá, de Litvánia ragaszkodott hozzá, hogy a dokumentum aláírása előtt a fehérorosz fél vállaljon bizonyos biztosítékokat az országukba orosz pénzből építendő atomerőművel kapcsolatban.



Az Európa utolsó diktátoraként emlegetett Aljakszandr Lukasenka rezsimje ellen 2011-ben vezetett be egy sor szankciót az Európai Unió, mivel az államfő nagyon keményen lépett fel az ellenzéki tüntetőkkel szemben. Ennek a magánszemélyeket és belorusz cégeket is érintő szankciócsomagnak volt része a fegyverembargó. A szankciók többségét azóta visszavonták, az embargó viszont maradt, aminek az időszerű meghosszabbításáról többször is tárgyaltak az EU tagállamok diplomatái januárban. És az RFE/RL informátorai szerint az összes tagállam delegáltja azt akarta, hogy a fegyverembargó kérdését kezeljék külön az EU-fehérorosz viszonyról szóló megállapodással, kivéve a magyar felet.



A fehérorosz atomerőmű ügye amúgy a projekt bejelentése, azaz 2008 óta a litván aggodalom tárgya: az ország fővárosa, Vilnius ugyanis mindössze 50 kilométerre fekszik a tervezett erőműtől, igaz, a határ túloldalán. Ez olyan közelség, amit a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség sem tanácsol, ugyanakkor az orosz finanszírozásból megvalósuló erőmű a tervek szerint idén év végén üzembe léphet. Az Európai Unió 2018 nyarán stressztesztet hajtott végre, és ezen az erőmű megfelelt, ugyanakkor Vilnius nem volt elégedett a vizsgálatokkal.

Az RFE/RL újságírói látták az EU és Fehéroroszország közötti együttműködési dokumentum vázlatát, és ebben az szerepelt, hogy Litvánia konkrét biztonsági lépéseket és terveket várt el a fehérorosz féltől az erőművel kapcsolatban.

A lap egyik diplomáciai forrása szerint Magyarország feltétele, hogy a fegyverembargó meghosszabbításáért cserébe gyorsan fogadják el az együttműködési megállapodást, egyben azt is jelentené, hogy a magyar fél Litvániára kenné a felelősséget a megállapodás ügyében, és a jövőben a többi tagállamnak nehezebb lenne csak Magyarországra mutogatnia.

Egy másik diplomáciai forrás szerint Magyarország arra használja a fehérorosz esetet, hogy megnézhesse, meddig mehetnek el, és szerinte hasonló taktika elképzelhető majd a jövőben akkor is, ha az Oroszország elleni gazdasági szankciók kérdése lesz a terítéken.

Az RFE/RL kereste a magyar felet is az ügyben, de egy névtelenül nyilatkozó diplomatánk közölte, hogy jelenleg is futó eljárással kapcsolatban nem nyilatkozik. A kérdés újra fel fog merülni az EU nagyköveteinek keddi találkozóján.

A héten nem lehetett az egyetlen alkalom, amikor a magyar diplomácia nyíltan szembement az EU többi tagállamának szándékával: részletesen írtunk arról, hogy a magyar kormány egyedüli tagállamként megvétózta az EU-Arab Liga csúcstalálkozó megállapodását.