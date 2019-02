Titkolják, ki vesz repülőjegyeket Orbánnak a magánrepülős utakra

A miniszterelnök sajtófőnöke, Havasi Bertalan korábban azt mondta, hogy amikor Orbán magángéppel utazik, mindig vesz neki valaki repülőjegyet. Ezen felbuzdulva az Átlátszó közérdekű adatigényléssel fordult a Miniszterelnökséghez, hogy megtudják, ki vagy milyen cég, hány alkalommal, milyen utakra és mennyiért vett jegyet Orbánnak.

A Miniszterelnökség azonban nem válaszolt a kérdésekre, mondván, nem ők az adatgazdák. Az Átlátszó ezért a Miniszterelnöki Kabinetirodát is megkérdezte ugyanerről, de ők is ugyanezt válaszolták. A portál ezért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordult, hogy kiderüljön, ki kezeli ezeket az adatokat. (via hvg.hu)