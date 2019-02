2021-re kész lesznek az új orosz atomrakéták

Múlt hét második felében az Egyesült Államok, majd Oroszország is bejelentette, hogy felmondják a részvételüket az 1987-ben kötött INF-egyezményben, azaz a szárazföldön állomásoztatott közepes és rövid hatótávolságú nukleáris eszközök felszámolásáról szóló szerződésben.

Az egyezmény a szárazföldi indítású, hagyományos és nukleáris robbanótöltetekkel felszerelt közepes (500-5500 kilométeres) hatótávolságú ballisztikus rakéták és manőverező robotrepülőgépek megsemmisítéséről rendelkezett, és mérföldkő volt a hidegháború lezárásában.

Az orosz védelmi miniszter most közölte, Oroszország 2021-re kifejleszt egy új hiperszonikus rakétát, és megcsinálják egy már létező rakétatípus szárazföldön állomásoztatott változatát is. Sergei Shoigu Moszkvában azt is közölte, hogy szerinte növelniük kell a rakéták hatótávolságát. (Telegraph)