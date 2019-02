Havi egymillió forintnál többet keres a KDNP-s képviselő titkára, igaz, néha éjjel kell beszédet írnia

Aradszki András KDNP-s képviselő (ő beszélt arról a parlamentben, hogy a Soros-terv a Sátán legvégső támadása) egyik titkár-asszisztense, Eőry Zsolt havi 1,5-1,6, esetenként pedig 2,6 millió forintot keresett tavaly, írta meg a hvg.hu. Ez több, mint a miniszterelnök hivatalos fizetése. Decemberre valamivel csökkentették a titkár fizetését, de így sem ment 1,25 millió forint alá.

A lap érdeklődésére Aradszki némi sorosozás után azt mondta: „A képviselői segédmunkatársnak vannak olyan feladatai, amiket el kell végezni, és ezt ő maximálisan elvégzi. Mindenben segíti a munkámat, gyakorlatilag 24 órás szolgálatot lát el.”

Eőry Zsolt egyébként tagja a KDNP egyházügyi szakértői tanácsának is, és a párt diósdi szervezetét is vezeti. Őt is megkérdezte a HVG, miért kap ilyen magas fizetést, azt mondta, „24 órás szolgálatban van”:

„ha hétvégén, éjjel, ünnepnapon, vagy bármikor szükség van rám, akkor készen kell állnom. A feladatok között sorolta fel a beszédek megszerkesztését és a programok egyeztetését.”

Arra a kérdésre, hogy milyen gyakran kell éjjel, vagy ünnepnapon beszédet írnia, azt mondta:

„Előfordul. Ünnepnapokon különösen: március 15-én, augusztus 20-án, október 23-án mindig ott kell lenni, 5-6 helyre megyünk egy nap.”



A lap összehasonlításképpen azt is közölte, a Pest megye 1-es körzetben a parlamentbe jutó Aradszkihoz hat település tartozik, más kormánypárti képviselők titkárai ugyanakkor (akikhez akár több mint tízszer ennyi település is tartozik) jellemzően 250-450 ezer forintot keresnek.