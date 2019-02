Jack White neve felkerült a tavalyi Eurovíziót megnyerő szám szerzői közé

Váratlanul a White Stripes volt frontembere is megjelent Netta Barzilai Toy című számának szerzői között, amivel az izraeli énekesnő tavaly megnyerte az Eurovíziós Dalfesztivált. A dalt sokan méltatták, amiért friss irányt mutatott a hagyományosan B-oldalas számokat felvonultató versenyen. Ugyanakkor voltak olyan kritikusok is, akiknek akkor is gyanús volt, hogy a szám túlságosan hasonlít a Seven Nation Army riffjére. A Haaretz szerint egy egyezség része volt, hogy Jack White most felkerült a szerzők közé.