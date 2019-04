Kémszoftverrel a pendrive-ján próbált bejutni egy kínai nő Trump golfbirtokára

Két kínai útlevelet mutogatva jutott be egy 32 éves kínai nő Donald Trump floridai golfbirtokára a hétvégén, amikor az elnök is ott tartózkodott. Jucsing Csang (Zhang) a Mar-a-Lago golfklub recepcióján azt mondta, csak úszni akar a medencében. Személyazonosságát két kínai útlevéllel igazolta. A golfklub saját biztonsági személyzete végül beengedte, mert azt hitték, hogy egy azonos nevű klubtag lánya. Csang nem válaszolt egyértelműen az erre vonatkozó kérdésükre, de ezt a nyelvi korlátoknak tudták be.

Miután bejutott, kiderült, hogy nincs is nála fürdőruha. Csang ekkor már más sztorit adott elő, azt állította, hogy az Egyesült Nemzetek Kínai Baráti Társaságának rendezvényére érkezett. A klubban nem volt ilyen rendezvény. Az elnöki testőrség ekkor őrizetbe vette. Átvizsgálása során négy mobiltelefont, egy laptopot és egy pendrive-ot foglaltak le. A pendrive kémszoftverrel volt fertőzött.

Kihallgatásán Csang azt mondta, hogy Sanghajból utazott Mar-a-Lagoba, miután egy "Charles" nevű ismerőse meghívta az eseményre

Csang ugyan többet nem tudott mondani ismerőséről, de a Miami Herald és a New York Times beszámolói szerint létezik egy Charles Lee nevű személy, akinek van egy Egyesült Nemzetek Kínai Baráti Társasága nevű szervezete. További kutakodással pedig az is kiderült, hogy Csang talán egy Li Yang által meghirdetett eseményre érkezett. Yang, aki Donald Trump kampányát anyagilag is támogatta, és még fényképezkedett is az elnökkel, korábban masszázsszalonokat működtetett Floridában, és prostitúcióval is meggyanúsították. Yang nemrég azzal került a hírekbe, hogy tanácsadó cégével azzal reklámozta magát kínai üzletembereknek, hogy be tudja juttatni őket Mar-a-Lagoba, ahol az elnökkel vegyülhetnek. (Via The Guardian)