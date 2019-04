312 óra fizikai munkára ítélték M. Richárd modell barátnőjét, aki a nyílt utcán megvert egy nőt

2017 júliusában feltöltöttek az Instagramra egy videót, amelyen egy fiatal nő szitkozódva nekiesik egy másiknak, és több ember előtt veri, a hajánál fogva rángatja, tépi, üti és rugdossa, illetve a nyakára lép az utcán, a XIII. kerületben.



Később kiderült, hogy a verekedő nő a modellként dolgozó K. Szilvia, aki egy vetélytársán akart így bosszút állni, amiért az lefeküdt a barátjával. K. Szilvia barátja a Dózsa György úti baleset miatt halálos közúti baleset gondatlan okozásával (egy másik ügy miatt pedig szintén könnyű testi sértéssel) vádolt M. Richárd. K. és M. nyaraltak is együtt, a nő megjelent M. januári tárgyalásán is.

K. Szilvia Fotó: Albert Ákos/444

A vádirat szerint K. Szilvia megtudta, hogy a későbbi áldozat lefeküdt a barátjával, ezért egy barátnőjével elmentek a nő lakásához bosszút állni.

Két napon keresztül strázsáltak az autójukban a ház előtt a nőre várva.

Belógtak a társasházba, és alkoholos filccel felfirkálták az ajtajára, hogy “szutykos kurva”.

Amikor megérkezett, akkor K. a hajánál fogva a földre rántotta, és a nyílt utcán, járókelők szeme láttára megverte a lányt, aki több, 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.

A barátnője eközben videózott.

A videót később K. felrakta az Instára, és még taggelte is a megvert nőt.

Sőt, kiderült, hogy másnap K. Szilvia még rá is írt a sértettre WhatsUp-on, hogy alig várja, hogy újra találkozzanak, mert a fogát is ki fogja ütni és végigmegy a fején egy nullás géppel.

K. Szilvia ellen végül rongálás, garázdaság vétsége, könnyű testi sértés vétsége, valamint személyes adattal visszaélés vétsége miatt emeltek vádat, a barátnője ellen bűnsegédként elkövetett garázdaság, könnyű testéi sértés és személyes adattal való visszaélés miatt.

A bíróság pedig tárgyalás nélkül, büntető végzésben már tavaly el is rendelte a büntetésüket: K. Szilvia 312 óra közérdekű munkát kapott (esetében külön hangsúlyozták, hogy ez fizikai munkát jelent), a cselekményben bűnsegédként jelenlévő barátnője pedig 272 óra könnyű fizikai munkának számító közérdekű munkát.

K. azonban nem fogadta el ezt a büntetést, és kérte, hogy az ügyében mégis tartsanak tárgyalást. A barátnője elfogadta.

Ezt a tárgyalást zavarták le csütörtök délelőtt a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. K. itt elmondta, hogy beismeri a bűnösségét, minden úgy történt, ahogy a vádiratban szerepel, és megbánta a tettét.

K. Szilvia a tárgyaláson Fotó: Albert Ákos/444

Az ügyvédje pedig kérte, hogy a közérdekű munka helyett a nőt ítéljék inkább pénzbírság megfizetésére.

Az ügyvéd átnyújtott a bírónak egy nyilatkozatot is, amelyben egy állatmenhely vezetője arról ír, hogy K. Szilvia náluk szokott önkéntesként dolgozni, heti rendszerességgel.

Segédkezik a menhelyen élő állatok tisztán tartásában.

A takarításban

Rendszeresen támogatja az alapítvány működését

Saját költségén szokott állateledelt venni

És az állatok ápolásában is segít.

Hivatásaként kezeli már-már az állatvédelmet is állatmentést - állt a nyilatkozatban, amit a bíró felolvasott. Az ügyvéd kérte, hogy mindezt vegyék figyelembe enyhítő körülményként.

Maradt a fizikai munka

Mivel K. beismerte a tettét, röviddel ezután a bíró ítéletet is hirdetett. Kijelentette, hogy K. Szilvia bűnös mind a négy vádpontban,

És ezért ugyanúgy 312 óra közérdekű munkára ítéli, mint korábban, és fizikai munkát köteles végezni.

Ha mindezt önhibájából nem végzi el, akkor pedig fogház fokozatú börtönbe kell vonulnia (legfeljebb 78 napra, attól függ, mennyit munkát nem végzett el).

Fotó: Albert Ákos/444

A bíró az indoklásban elmondta, hogy számba vette enyhítő körülményként a nő büntetlen előéletét, a beismerő vallomását, és a megbánást is, sőt, azt is, hogy “a társadalom hasznos tagjaként próbál tevékenykedni”, ahogy azt a becsatolt nyilatkozat is bizonyítja.

De mégiscsak gátlástalanul, a nyílt utcán, járókelők szeme láttára követett el garázdaságot és testi sértést, ráadásul célja is volt, hogy ezt minél többen lássák. A korábbinál súlyosabb büntetést nem szabhat ki, de azt enyhíteni sem áll módjában.

Kiszabhatott volna akár pénzbüntetést is, de K. esetében célravezetőbbnek tartotta a közérdekű munkát. “A büntetés egyik célja épp a prevenció,a vádlott visszatartása a hasonló cselekményektől. Ez hatékonyabban biztosítható közérdekű munkával az amúgy jó anyagi körülmények között élő vádlott esetében, mint a pénzbüntetés kiszabásával” - magyarázta.

Ennek a büntető voltát K. jobban fogja érezni, mint a pénzbüntetését - mondta a bíró.

Az ítéletet végül az ügyész és K-ék is tudomásul vették, így az jogerős.