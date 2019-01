M. Richárd beismerte, hogy seggbe rúgott egy biciklist a körúton

Elkezdődött a Dózsa György úti baleset tárgyalása a Pesti Központi Kerületi Bíróságon.

Az elsőrendű vádlott M. Richárd, akit egy biciklis bántalmazásával is megvádoltak, de ez korábban történt.

M. beismerte, hogy seggbe rúgta a biciklist, a balesetről viszont azt mondta, vétlen, sőt, próbálta elkerülni az ütközést. Gyorsan pedig nem ment.

M. ügyvédje azt mondta, a férfi szívbetegsége komolyra fordult, ezért ki kellene őt engedni a börtönből, sőt, a nyomkövetőt is le kellene venni róla.

Az életed nem ér annyit, mint a fényezés ezen a kocsin - kiabálták M. Richárdék egy biciklisre még 2015-ben.

Pénteken kezdték tárgyalni a Dózsa György úti baleset ügyét, és egy még 2015-ben elkövetett testi sértési ügyet. Mindkét ügyben M. Richárd az elsőrendű vádlott, a bíróság a két ügyet összevonta. A 2015-ös ügy kapcsán őt és egy társát garázdasággal és könnyű testi sértéssel vádolják (őt közúti veszélyeztetéssel is), míg a Dózsa György úti baleset ügyében M. Richárdot, és a vele ütköző autó sofőrjét halálos közúti baleset gondatlan okozásával vádolják.

M. Richárdot a büntetés-végrehajtás őrei hozták a tárgyalásra, miután tavaly év végén letartóztatták. Mackóalsóban és felsőben érkezett, ügyvédje szerint a szívbetegsége komolyra fordult, ezért a következő hónapokban életmentő szívműtétre lesz szüksége.

Mit mond a vádirat?

Az első ügy: M. Richárd 2015 júniusában egy másik emberrel a Rákóczi út felől a Károly körúton haladtak egy német rendszámú BMW típusú gépkocsival. Menet közben megelőzték a versenykerékpárjával közlekedő sértettet úgy, hogy az autó majdnem elsodorta a kerékpárost. A sértett hogy jelezze a veszélyt, bal tenyerével rácsapott a BMW jobb oldalára. Ettől kár nem keletkezett az autóban, de mind M. Richárd és az utasa is észlelték az ütést.

M. erre dühében, "felfokozott idegállapotban" a sértett elé vágott az autójával, a biciklist fékezésre kényszerítette. Ezt követően a biciklist mindketten szitkozódva, testszerte bántalmazták, tarkóját és arcát megütötték, lábát megrúgták.

A pénteki vádiratismertetéskor elmondta az ügyész, hogy mit ért szitkozódás alatt, ezt emeltük ki a cikk elején.

A Dózsa György úti baleset: A baleset 2017 májusában történt a Kassák Lajos utca és a Dózsa György út kereszteződésében. Az ügyészség szerint a következő történt:

M. Richárd egy fehér Mercedest vezetve érkezett a kereszteződésbe a Hősök tere felé haladva, a megengedett 50 km/h-t jelentősen meghaladó sebességgel.

M. Richárd erről korábban azt mondta, „elképzelhető, hogy az 50-et minimálisan túlléptem, de tényleg minimálisan léphettem túl”. A vádiratban mindenesetre az szerepel, hogy M. Richárd a fékezés ellenére is közel 130 km/h-val csapódott bele egy éppen kanyaradó Citroenbe.

Összeroncsolódott autók egy buszmegállóban a fővárosi Dózsa György út és Kassák Lajos utca kereszteződésében. Fotó: Mihádák Zoltán/MTI/MTVA

A Vágány utca felől érkező Citroen - amelynek vezetője a III. rendű vádlott - a lámpa zöld jelzését követően a Dózsa György útról akart bekanyarodni balra a Kassák Lajos utcába egy lendületes gyorsítással, a kanyar szabályos ívét levágva, hogy mielőbb be tudja fejezni a manővert, és így ne akadályozza a szembejövőket. A nagy sebességgel közeledő M. Richárdot azonban nem vette észre, így a Mercedes nagy erővel nekiment a kanyarodó Citroennek.

Az ütközés következtében mindkét jármű felborult és felsodródott a járdára, egy trolibusz megállóba, ahol három gyalogost ütöttek el.

A baleset következtében a Citroen két utasa életét vesztette, a sofőr pedig életveszélyesen megsérült. M. Richárd, valamint az elgázolt gyalogosok könnyű sérüléseket szenvedtek.

Összeroncsolódott autók egy buszmegállóban a fővárosi Dózsa György út és Kassák Lajos utca kereszteződésében május 15-én. Egy ember meghalt, kettő súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. A balesetben összesen hatan sérültek meg, az egyik roncsból két embert kellett kivágniuk a tűzoltóknak. Fotó: Mihádák Zoltán/MTI/MTVA

A vádirat ismertetésekor az ügyész kiemelte, hogy a baleset elkerülhető lett volna, ha

a Citroen vezetője nem vágja le a kanyart

vagy M. Richárd nem száguld ekkora sebeséggel.

Az ügyész szerint mindketten megsértették ezzel a Kresz-t, M. ráadásul még azzal is, hogy nem volt bekapcsolva az öve, és nem volt érvényes jogosítványa.

Az ügyész azt mondta M. Richárdnak, hogy ha beismeri bűnösségét, akkor az esetében hét év két hónap börtönbüntetést kér, és azt hogy M. Richárdot örökre tiltsák el az autóvezetéstől. A Citroen vezetőjének ugyanígy két év fogházbüntetést ajánlott, három évi próbaidőre felfüggesztve.

M. a vallomásában azt mondta, elismeri a felelősségét a könnyű testi sértés és a garázdaság ügyében, mert valóban "seggbe rúgta" a biciklist. Ezt sajnálja, elnézést kér érte. "Sok butaságot csináltam" - mondta. A közúti veszélyeztetésben nem érzi magát bűnösnek.

A Dózsa György úti baleset ügyében azt mondta, "az mindenki számára egy tragédia volt". Sajnálja a sérülteket, semmilyen szándákosság nem volt benne, és a vádirattal is egyet ért, két különbséggel:

Nem haladt nagy sebességgel a baleset előtt, ezt a kocsi GPS-adatai is bizonyítják szerinte. Csak az előzésnél gyorsított fel.

Akkor pedig, amikor látta, hogy kifordul elé a Citroen, nem hogy nem fékezett, hanem gyorsított, hogy így kerülje el az ütközést.

Ez ellentmond a vádiratnak, amelyben az állt, hogy M. fékezett a baleset előtt.

Mivel M. nem értett egyet teljesen a vádirattal, ezért ezt az ellentmondást a bíróság fogja tisztázni. A Citroen sofőrje sem ismerte be a bűnösségét, védője azt mondta, a vádiratban szereplő történésekkel egyetértenek, de a jogi minősítéssel nem.

A bíróság a tárgyalást mindezek miatt áprilisban fogja folytatni, de a tárgyalás vége előtt még állást kellett foglalniuk egy fontos kérdésben: mi legyen M. Richárddal?

M. december óta letartóztatásban van, miután többször is megszegte az házi őrizete szabályait (erről részletesen lejjebb). M. ügyvédje azt kérte, engedjék szabadon a férfit a börtönfeltételek mellett ugyanis látják biztosítottnak M. ellátást,

márpedig szerinte a férfi szívbetegsége komolyra fordult, bárikor életveszélybe kerülhet, a műtétjét pedig nem lehet halogatni. Ehhez előzetesek vizsgálatok kellenek, utána pedig rehabilitáció.

Sőt, ha kiengedik, akkor nyomkövetőt is vegyék le róla, mert az komoly problémákat okoz a vizsgálatoknál, hiszen mindig le kell vennie egy rendőrnek.

M. is azt kérte, hogy engedjék szabadon, szerinte egy véletlen baleset áll szemben az ő életmentő műtétjével, és eddig is sem vonta ki magát semmi alól.

A bíró azonban azt mondta, erről most nem tud dönteni, mert még folyamatban van a decemberi döntés ellen indított fellebbezési kérelem elbírálása. Amíg ott nem születik döntés, ő sem tud dönteni.

Mit tudni M Richárdról?

A baleset után a sajtó kiemelten foglalkozott M. Richárd személyével, ami nem is csoda. Kiderült róla, hogy

a baleset idején nem volt jogosítványa,

korábban vádlott volt a kecskeméti maffia perben, ahol súlyos büntetést kapott;

Gyurma néven ismerte a magyar titkosszolgálat, amely egy korrupt rendőrök elleni nyomozás miatt korábban le is hallgatta,

ezen kívül pedig ő vitte a belvárosi pizzériát, aminek előző tulaját szervezett bűnözők üldözték el Magyarországról.

M. Richárd a baleset után nem sokkal azt mondta, mérhetetlenül sajnálja a történteket, de vétlennek érzi magát, szerinte a baleset egy fatális véletlen volt. Mindkettejüknek zöld volt a lámpa, de a kanyarodó autóval szemben neki lett volna elsőbbsége.

„A külső sávból kielőztem egy BMW-st, így kerültem a belsőbe. Láttam,hogy zöld a lámpa és nyomtam egy gázt, de nem padlógázzal mentem. Lehet, hogy túlléptem a sebességet, de nem akarok hazudni, nem tudom mennyivel mehettem.” - mondta.



Pár napra rá azt nyilatkozta, "szörnyű ezt kimondani, de tudomásul kell venni, hogy az élet megy tovább". Tetszik-e ez az embereknek, vagy sem, ő bizony vesz magának egy új autót, és amint az egészsége engedi, újra vezetni is fog. M.-nek a bokája sérült a balesetben, orvosai akkor azt mondták operálni is kell majd.

Júniusban azonban már egy kabriót vezetett:

Később pedig a Seychelle-szigeteken nyaralt. A rendőrség ezzel kapcsolatban közölte, hogy ennek nem volt törvényi akadálya.

De miután hazaért, őrizetbe vették. Végül azonban nem tartották bent, letartóztatás helyett házi őrizetbe került.

A házi őrizetét többször is meghosszabbították, aztán 2018 februárjában újra őrizetbe vették M. Richárdot, mert megsértette a házi őrizete szabályait. Mint később kiderült, elment otthonról orvosi vizsgálatra, engedéllyel, de aztán - bár a lehető leghamarabb haza kellett volna mennie -

hazafelé beugrott egy bevásárlóközpontba.

Először ezért csak 50 000 forint rendbírsággal sújtották, az egészségi állapotára tekintettel (M. az ülés idején éppen kórházban volt), később azonban ezt felemelték 200 ezer forintra.

Szeptemberben M. újra nyilatkozott, azt mondta a Fókusznak:

„A balesetben a KRESZ szabályait én tartottam be. És az átlagembernek minősülő citroenes nem tartotta be, és ettől lett ez a borzalmas baleset. És ennek ellenére én vagyok kikiáltva az ördögnek”.

M. Richárd (k) távozik a Budai Központi Kerületi Bíróság Fő utcai épületéből. Fotó: Mohai Balázs/MTI/MTVA



Az egyik áldozat édesapja ugyanebben a riportban azt mondta, nem tudta túltenni magát a történteken, és különösen rosszul esik neki látni, milyen luxuskörülmények között él M. Richárd.

„Egyszerűen nevetséges, hogy miket megengedett magának. Semmilyen önkontrollt nem lát az ember benne, hogy ezt megbánta volna” - mondta, hozzátéve, hogy M. Richárd nem kereste meg a családot. M. akkor azt állította, hogy ebben épp a rendőrség akadályozta meg.

Végül az apa, Molnár József másfél évvel baleset után, tavaly decemberben kapott egy levelet M. Richárdtól.

„Tisztelt Molnár család! Rögtön a baleset után pár nappal a hivatalos úton, a hatóságokon keresztül jeleztem írásban, hogy szeretném felvenni önökkel a kapcsolatot. Erre a mai napig semmilyen választ sem kaptam" - olvasta fel az apa a levelet az RTL Klub műsorában. A levél így folytatódott:

„Tisztában vagyok azzal, hogy a gyorshajtásommal sajnos hozzájárultam a balesethez, amiért természetesen vállalom is a felelősséget. Viszont az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy a másik sofőr teljesen szabálytalanul, a kanyarívet levágva kanyarodott elém. Elsősorban ennek köszönhető a tragédia. Ne értsenek félre, nem szeretnék semmit áthárítani, ezt a szörnyű tragédiát egyikünk sem szerette volna” - hangzott el még a műsorban a levélből. M. azt is megírta, hogy szívesen találkozna a családdal, de Molnár József ezt nem szeretné: mint mondta, Richárd szerinte teljes amnéziában szenved,

és maximum kerékpárral vagy BKV-val lehetett volna ott, ugyanis nem volt jogosítványa.

Ez nem sokkal azután történt, hogy M. Richárdot újra őrizetbe vették, majd le is tartóztatták, amiért ismét megsértette a házi őrizetének szabályait. Nagyjából úgy, mint korábban, hiába kapott csak arra engedélyt, hogy orvoshoz menjen el otthonról,

ennek ellenére beült a belvárosi éttermébe is.

Sőt, a bíróság azt is közölte, hogy M. Richárd vissza akarta szerezni a bevont jogosítványát, ezért kapcsolatba lépett egy emberrel, aki vállalta, hogy ezt elintézi az ehhez szükséges feltételek teljesítése nélkül.

A védői erre közleményben tudatták, hogy “az ügyészségi határozat, amely a bűnügyi felügyelet részleges feloldásával engedélyezte gyanúsított számára az orvosi kezeléseken történő részvételt nem zárta ki azt, hogy gyanúsított esetleg megálljon egy rövid kávéra a saját éttermében”.

M. Richárdot ekkor gyanúsították meg egy másik bűnüggyel is. Ez még a Dózsa György úti gázolás előtt történt, és bár független attól, az ügyészség ugyanakkor egy eljárásban kezeli a két ügyet.