Alig fél éve vette meg Mészáros, máris nyereségessé tette az informatikai céget

Tavaly június elején jelentette be a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartózó Opus Global, hogy többségi tulajdont szerzett az informatikával foglalkozó 4iG Nyrt.-ben. Bár a felvásárolt cég az ezt megelőző két évben komoly veszteségeket termelt, a felcsúti féléves befolyás igen jótékony hatással volt rá. A Világgazdaság szerint a most közzétett 2018-ra vonatkozó jelentés arról számolt be, hogy

az évet nettó 14 milliárd forintos árbevétel mellett, 102 milliós nyereséggel zárta a cég.

A beszámoló szerint a kiváló eredmény annak köszönhető, hogy "tulajdonosváltást követően végrehajtott, működési hatékonyságot javító átszervezéseknek köszönhetően a korábbi veszteségeit ledolgozva, az informatikai piac dinamikusan növekvő szereplőjévé vált a társaság." A 4iG legutóbb a Dohánytermék Azonosító Kibocsátó Informatikai Rendszer felállítására és ötéves üzemeletetésére kiírt közbeszerzést húzta be egy konzorcium részeként,