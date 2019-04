Baromi vagány kanadai lánctalpas mocsárjárókat állítanak hadrendbe a balatoni tűzoltók

Mostantól érdemes lesz mocsárba veszni, de legalábbis beleragadni a Balaton környékén: 3 olyan lenyűgöző mocsárjárót szerzett be ugyanis a katasztrófavédelem, amikhez hasonló sem szolgált soha Magyarországon.



A Kanadából importált, ezért mínusz és plusz negyven fok között működőképes, egy quad és egy tank gyermekének tűnő öszvérek tényleg sokoldalúak. Egyrészt könnyedén lepattintható a valójában gumiból készült lánctalpuk, így szárazföldön is használhatók nyolckerekes bulijárműként. Másrészt úszni is tudnak, ha túl mély lenne a víz a mocsárban - mesélte a 444-nek Dóka Imre, a katasztrófavédelem helyettes szóvivője.



Hajóként 360 kilónyi terhet tudnak szállítani, autóként 500 kilónál is többet. Hordágyat is lehet szerelni rájuk, anélkül pedig 6 emberrel is elpöfögnek, szárazon maximum 30, terepen 4 kilométer per órával.

A három járgányt Balaton-környéki tűzoltóságokon fogják elhelyezni, a bevetésekhez pedig utánfutón szállítják őket.