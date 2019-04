Ketamin nélkül nem tudták volna megmenteni a barlangban rekedt thai gyerekeket

Kulcsszerepet játszott a 2018 nyarán egy thaiföldi barlangban rekedt 12 fiatal focista megmentésében a ketamin, derült ki a mentésen dolgozó orvosi stáb a New England Journal of Medicine legfrissebb számában megjelent tanulmányából.

A ketamin, amit nemrég a kezelhetetlennek gondolt depressziós tünetek gyógyítására is engedélyeztek már, lónyugtatóként kezdte karrierjét, mielőtt partidrogként is népszerűvé vált volna. Most ugyanazok a tulajdonságai jöttek jól, amelyek miatt erős nyugtató létére partidrogként is használható a szer: a ketamin, szemben más nyugatókkal, nem nehezíti a benyugtatózott alany légzését. A ketamin úgynevezett disszociatív szer, vagyis a használói gyakran élnek meg testen kívüli élményeket. Ezért alkalmas nyugtatónak és fájdalomcsillapítónak is.

A tanulmányban ugyan nem fejtik ki, hogy pontosan milyen adagolásban is adták a szert a gyerekeknek, arról viszont hosszabban írnak, hogy az orvosi stáb kiképezte a mentőbúvárokat a ketamin beadására, illetve arról, hogy a szert folyamatosan kellett adagolni a gyerekeknek a mentés során. Ez alapján gyanítható, hogy nem nagy adagokkal dolgoztak. Ez már csak azért is logikus, mert nem volt céljuk a gyerekek kiütése, mert szükség volt rá, hogy együtt tudjanak működni a búvárokkal.

De nagyon fontos volt, hogy lenyugtassák őket. A 12 gyerek közül egy se búvárkodott korábban, sokuk még úszni se tudott. A mentés során viszont rosszul szabott búvárruhákban kellett manőverezniük szűk barlangi járatok iszapos, átláthatatlan vízében - melyek feltérképezése során egy gyakorlott thaiföldi búvárkommandós is életét vesztette. Mindenképpen meg kellett akadályozni, hogy pánikba essenek.

A ketamin azért is jó választásnak bizonyult, mert a legtöbb nyugtatóval szemben nem ellazítja, hanem megfeszíti az erek falait. Ez jelen esetben kimondottan hasznos tulajdonsága volt a szernek: a barlang víze hideg volt, így jelentős kockázat volt a gyerekek kihűlése. A ketamin érszűkítő hatása ellensúlyozta ezt. Végül a kimentett gyerekek közül csak egy hűlt ki veszélyesen - az ő testhőmérséklete 34,5 fokra csökkent, helikopterrel kellett kórházba szállítani -, a többiek megúszták, hogy veszélyes, akár az életüket is kockáztató mértékben kihűljenek. (Via Los Angeles Times)