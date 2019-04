Michelle Williamst "lebénította a hiábavalóság érzése", amikor megtudta, hogy mennyivel keresett többet nála Mark Whalberg

Az amerikai törvényhozók előtt vallott Michelle Williams, a négyszeres Oscar-jelölt színésznő arról, milyen érzéseket okozott neki, amikor megtudta, hogy színésztársa, Mark Whalberg 1500-szor annyi pénzt kapott ugyanazért a munkáért. Williams a nemek közti keresetkülönbségek felszámolásáról szóló meghallgatáson beszélhetett.

Michelle Williams meghallgatása után egy nyilvános eseményen is felszólalt azért, hogy egyenlő munkáért még a nők is egyenlő pénzt kaphassanak. Fotó: MANDEL NGAN/AFP

A színésznő Ridley Scott filmje, a Világ minden pénze egyik főszereplője. A film főszereplője eredetileg Kevin Spacey volt, de őt ki kellett satírozni a filmből zaklatási botránya után. Spacey kirúgása után az összes jelenetét újra kellett forgatni a helyettesítésére felvett Christopher Plummerrel.

Williams ezer dollár javadalmazást kapott a pluszmunkáért. Mint később megtudta, színésztársa, Mark Wahlberg ugyanezért a melóért 1500-szor ennyi pénzt, másfél millió dollárt kapott. Amikor ez kiderült, Williamst saját bevallása szerint "lebénította a hiábavalóság érzése". Ezt csak fokozta, hogy állítása szerint semmilyen reakció nem érkezett a történtekre a szakmából. "Képzeljék, senkit se érdekelt a dolog. Ez persze nem lepett meg, csak megerősített abban a meggyőződésemben, hogy az egyenlőség mégsem velünk született jog, és hogy a nők mindig is kevesebb pénzért fognak ugyanolyan keményen dolgozni, miközben még otthon is nagyobb felelősség hárul rájuk" - mondta.

Williams és Wahlberg a Világ Minden Pénze díszbemutatóján Fotó: KEVIN WINTER/AFP

Williams története valóban akkor lett csak közismert, amikor színész kollégája, Jessica Chastain tweetelt róla. Bár Williams nagyon elismert színművész, távol tartja magát a közösségi médiától, így nincs akkora befolyása a világban. "Jessica sokkal nagyobb közönséget ér el, és nem félt kezébe kapni a megafont. Meg is hallották, a nyilvános megszégyenítés hatására pedig kétmillió dollárnyi adomány érkezett a Time's Up Defence Fundhoz" - mondta.

Miután botrány lett a dologból, Wahlberg felajánlotta 1,5 millió dolláros javadalmazását a hollywoodi zaklatások áldozatainak jogi képviseletére létrehozott alapítványnak. A Wahlberget és Williamst is képviselő ügynökség, a William Morris Endeavours további félmillió dollárt ajánlott fel az alapnak.

Azt ugyan nem tudni, hogy Williams munkáját legalább utólag megfizették-e. A színésznő meghallgatásán ugyanakkor határozottan állította, hogy a botránynak volt hatása. "Megváltoztak a munkakörülmények. Most már ahelyett, hogy túl szoros, vagy kellemetlenül sokáig tartó ölelésekkel fogadnának, inkább kezet fognak velem és határozottan a szemembe néznek" - mondta. (via The Guardian)