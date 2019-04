Szijjártó Péter kitüntette a magyar ügyekért felelős volt amerikai államtitkárt

Wess Mitchellnek, az amerikai külügyminisztérium európai és eurázsiai ügyekért felelős államtitkára volt, ő felet a magyar-amerikai kapcsolatokért is. Mitchellt még 2017-ben nevezték ki, elődje, Victoria Nuland kifejezetten rossz viszonyban volt Szijjártó Péterrel, így az új diplomatától a magyar-amerikai kapcsolatok javulását várták a kormányban. A dolog részben be is jött, a kétoldalú viszony oldottabb lett, az Egyesült Államok kormánya sokkal kevesebbet kritizálta Orbánékat, mint korábban, de csomó fontos ügyben továbbra is lassan megy az együttműködés, az amerikaiak pedig egyre türelmetlenebbek lettek. Mitchell januárban jelentette be, hogy lemond, most pedig a NATO jubileumi külügyminiszteri tanácsozásán Washingtonban tüntette ki Szijjártó Péter a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével. (24.hu)