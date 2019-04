Manfred Weber: Nem Orbán Viktor fogja meghatározni a Néppárt politikai irányvonalát és jövőjét

Az Európai Néppárt listavezetője a szerda esti brüsszeli kampánynyitója után újságíróknak a Fidesz további néppártos pályafutásáról azt mondta: „Nem tudom előrejelezni, hogy a Fidesz és az Európai Néppárt viszonyában mi fog történni a következő hetekben. Ha Orbán Viktor az újabb provokációk útjára lép, ha EU-ellenes, Juncker-ellenes vagy Timmermans-ellenes kampányt folytat, akkor a néppárti »bölcsek tanácsának« elnöke, Herman van Rompuy ennek megfelelően fogja elkészíteni az ajánlásait”

Manfred Weber Fotó: Vadim Ghirda/AP

A Népszava beszámolója szerint Manfred Weber hozzátette azt is, hogy a Fidesz felfüggesztésének az az üzenete, hogy nem Orbán Viktor fogja meghatározni a pártcsalád politikai irányvonalát és jövőjét, hanem az EPP hangadó személyiségei, például ő vagy Angela Merkel. Később megjegyezte, hogy



a Fidesz kizárásának a lehetősége az asztalon van, efelől senkinek ne legyen kétsége

A Stanford is beszállna a CEU megmentésébe

Weber a CEU ügyéről azt mondta, hogy az amerikai Stanford Egyetem is részt vesz a Müncheni Műszaki Egyetemmel kezdeményezett együttműködésben. Manfred Weber a budapesti látogatásán jelentette be, hogy a müncheni egyetem és a BMW autógyár beszállhatnak a CEU fenntartásába. Ennek az értelme az lenne, hogy ha európai fenntartói is lesznek a CEU-nak, akkor már EU-s intézménynek számít, és így nem vonatkozhat rá a lex CEU. Most hozzátette, hogy Michael Ignatieff, a CEU rektora április 11-én Münchenben tárgyal a partneri kapcsolatok létrehozásának a részleteiről.