A DK rátette az EP-listájára Czeglédy Csabát

A Demokratikus Koalíció rátette az EP-listájára Czeglédy Csabát. Mint írták:

„Czeglédy Csaba régóta az Orbán-rendszer elleni harc egyik kulcsfigurája. Hol szombathelyi politikusként, helyi korrupciós ügyek feltárásával, hol a DK ügyvédjeként, a fideszes rágalmazók elleni perekben nehezíti meg az Orbán-kormány politikusainak életét. Czeglédy hatékonyságát, lekenyerezhetetlenségét és állhatatosságát jól mutatja, hogy a kormánynak nem maradt más eszköze az időleges elhallgattatására, mint hogy egy koncepciós ügyben börtönbe zárja, tárgyalás és ítélet nélkül. Bár Czeglédy előzetes letartóztatását megszüntették, azt csak a fideszes pártállam feje, Orbán Viktor tudhatja, hogy meddig maradhat szabadlábon.

A Demokratikus Koalíció számára Czeglédy Csaba egy hős. Egy olyan hazafi, aki a börtönt is vállalja ellenzékiségéért és kormányellenes munkájáért. És bár nem a DK, hanem az MSZP politikusa, támogatásunk és szolidaritásunk jeléül Czeglédy Csaba csakazértis helyet kap a DK EP-istáján. Azzal, hogy ő fog szerepelni a DK EP-listájának szimbolikus utolsó helyén, Orbán Viktornak és rendszerének szeretnénk üzenni: rágalmazhatnak, fenyegethetnek, akár börtönbe is zárhatnak minket, a DK akkor is az Orbán-rendszer esküdt ellensége marad és számíthat rá mindenki, aki szemben áll Orbánnal.”

Fegyőrök vezetik 2018. február 22-én Czeglédy Csabát a Szegedi Törvényszék tárgyalótermébe, ahol egy iskolaszövetkezet két vezetője ellen indult költségvetési csalási ügyben tanúként hallgatták meg a férfit. Fotó: Kelemen Zoltán Gergely/MTI/MTVA

Czeglédy Csaba ellen bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és gazdasági csalás miatt folyik eljárás. A volt MSZP-s politikust azzal gyanúsítják, hogy több mint 6 milliárd forint adót és járulékot csalt el bűnszervezetben, üzletszerűen, amikor diákmunkások közvetítésével foglalkozott. Czeglédy Csaba (Éljen Szombathely!-MSZP-DK-Együtt) szombathelyi önkormányzati képviselő volt, de a mandátuma – miután egy évig nem vett részt a közgyűlés munkájában – megszűnt. Márciusban szüntették meg a házi őrizetét.