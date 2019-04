A terjedő illiberalizmus fellépésre sarkallhatja az Európai Bizottságot

Az Európai Unió egyre több tagországában vetődnek fel problémák a jogállamiságot illetően, ami arról győzte meg az Európai Bizottságot, hogy minden rendelkezésére álló eszközt felhasználjon annak érdekében, hogy az EU értékeit megerősítse, azok között is a jogállamiság érvényesülését a leghatékonyabb módon, jelentette ki Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke Brüsszelben, a Régiók Bizottságának plenáris ülésén.

"Egyes tagállamok politikai erői arra hivatkoznak, hogy le akarnak számolni a kommunista örökséggel, ugyanakkor a bírákat úgy nevezik ki, hogy betelefonálnak a pártközpontba" - mondta. Az ilyen intézkedések megakadályozása szerinte nem nemzeti, hanem összeurópai ügy, a tapasztalat pedig azt mutatja, hogy ha a Bizottság betartatja az uniós szabályokat, az növeli az EU-ba vetett bizalmat.

Timmermans szerint az elsősorban a tagországok egymáshoz történő felzárkóztatását szolgáló kohéziós politikára vonatkozóan külön feltételrendszert kell létrehozni a jogállamiság szempontjából. Ennek biztosítania kell, hogy az uniós társfinanszírozásból származó támogatások jó helyre kerüljenek.

Szerinte hasznos lenne, ha minden tagállam elfogadná az Európai Ügyészség illetékességét, és követné annak iránymutatását az uniós költségvetésbe tartozó források elköltésében. Ezt Lengyelország mellett Magyarországnak is meg kell fontolnia, mondta. "Ha a jogállamiság sérül, azzal párhuzamosan a korrupció is nő az egyes országokban, ezért az unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében figyelni kell, és további intézkedésekre van szükség a jogállamiság védelme, megerősítése, és érvényesülése érdekében" - mondta. (Via MTI)