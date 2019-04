Az éjjel eldőlt, hogy Nagy-Britannia novemberig EU-tag maradhat

Két nappal Nagy-Britannia tagságának vége előtt az EU idén október 31-ig eltolta a kilépés dátumát. Ezzel sikerült elkerülni, hogy a briteknek két napon belül megállapodás nélkül kelljen kilépnie az unióból. Mást nem, a nehézségeket okozó témák egyikében sem történt semmilyen előrelépés.

Bár a brit miniszterelnök, Theresa May maga is halasztani akarta a kilépést, az EU döntése mégis vereség számára. Ő ugyanis csak június 30-ig kért hosszabbítást, de az unió vezetői arra jutottak, hogy egy újabb rövid halasztásnak az ég világon semmi értelme nem volna. Annyiban viszont engedtek neki, hogy hosszú hónapok óta jelezték hajlandóságukat a brit parlamentben már háromszor leszavazott megállapodástervezet újbóli áttekintésére. Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke később jelezte, hogy az áttekintés nem jelenti a szerződés újratárgyalását.

A hosszú halasztás elméletben lehetőséget ad a kedélyek csillapítására, illetve az egyelőre megoldatlan kérdések, és vitatott pontok rendezésére. Már ha közben May nem bukik meg, amire van némi esély, várhatóan már csütörtökön többen a lemondását fogják követelni, de még az előrehozott választást, vagy akár egy újabb népszavazást sem lehet kizárni.

Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke nyilatkozatában "rugalmas hosszabbításnak" nevezte az EU döntését, amellyel lényegében hat hónap haladékot adtak a briteknek, és maguknak is. Ő maga amúgy hosszabb halasztásra számított, de szerinte fél év is elég lehet a helyzet rendezésére, ha a brit kormány "jószándékot mutat". "Kérem, ne pazarolják el ezt az időt" - üzente a brit kormánynak. (Via The New York Times)