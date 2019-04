Már bíróság elé is állították Julian Assange-t Londonban

Csütörtökön napközben Ecuador londoni nagykövetségén őrizetbe vették Julian Assange-t, a Wikileaks alapítóját. Assange hét éve élt politikai menedékjogot kérve a követségen, hogy elkerülje a kiadatását Svédországnak, ahol szexuális zaklatással vádolták meg, de 2017 májusában ejtették az ügyet. Assange azonban azt is el akarta a kerülni, hogy kiadják az Egyesült Államoknak, ahol kémkedéssel vádolták meg.



Assange-t nem sokkal az őrizetbe vétele után már bíróság elé is állították, és bűnösnek találták abban, hogy megszegte a feltételes szabadlábra helyezésének feltételeit, amiért hét éven keresztül bujkált a nagykövetségen. Jövő hónapban fognak dönteni a büntetéséről.

A bíró a tárgyaláson nárcisztikusnak nevezte Assange-t, amiért az azt mondta, nem bűnös, mert nem volt lehetősége fair tárgyalást kapni. A bíró szerint ez nevetséges.

Julian Assange Fotó: Alberto Pezzali/NurPhoto

Assasnge-nak most szembe kell néznie a kiadatással, amit az Egyesült Államok hivatalosan is kért az Egyesült Királyságtól. A vád ellene az, hogy részt vett a Chelsea Manning féle adatlopásban. Theresa May brit miniszterelnök üdvözölte Assange letartóztatását, azt mondta, senki sem állhat a törvények fölött. Oroszország is megszólat az ügyben, a Kreml szóvivője azt mondta, reméli, hogy nem sértik meg Assange jogait.

Az Egyesült Államokban számítógépes behatolás érdekében elkövetett összeesküvés miatt emeltek vádat Julian Assange, a WikiLeaks alapítója ellen - jelentette be közleményében az amerikai igazságügyi minisztérium.

A tárca közlése szerint a 47 éves Assange letartóztatására Londonban amerikai kérésre, az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság között érvényben lévő kiadatási egyezmény értelmében került sor.

Washington az Egyesült Államok történetének egyik legnagyobb számítógépes támadásával vádolta meg a WikiLeaks portál alapítóját, aki 2010-ben az amerikai kormányzati számítógéprendszerről több százezer titkosított információt - köztük az afganisztáni és az iraki háborúval kapcsolatos dokumentumokat - lopott el és szivárogtatott ki. Ebben az amerikai hadsereg volt hírszerzési elemzőjével, Chelsea Manninggel működött együtt.

Az igazságügyi minisztérium szerint Manningnek - hírszerzési elemzőként - hozzáférése volt a számítógépes rendszerhez, letöltötte a titkosított információkat, és továbbította a WikiLeakshez. Assange - állapította meg a tárca - nemcsak fogadta az információkat, hanem "aktívan bátorította Manninget további információk küldésére".

Ennek alátámasztására közleményében a minisztérium idézett is egy üzenetváltást Assange és Manning között. Ebben Manning közli a WikiLeaks működtetőjével, hogy a letöltött dokumentumokkal a maga részéről befejezte az adatlopást, mire Assange azzal válaszolt, hogy tapasztalatai szerint "a kíváncsi szem soha nem lakik jól".

Ha bűnösnek találják, Julian Assange öt évig terjedő börtönbüntetésre számíthat. (Guardian, MTI)