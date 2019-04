Az EU vezetőit és a külföldi multikat gyalázta a kormánypárt vezetője

Az Európai Unió tisztségviselőit, a külföldi nagyvállalatokat és az ezeket "kiszolgáló" Klaus Iohannis államfőt bírálta a bukaresti kormány vezető erejét képező Szociáldemokrata Párt (PSD) első európai parlamenti (EP-) választási kampányrendezvényén pénteken Liviu Dragnea pártelnök.

Az első fokon hivatali visszaélés miatt tavaly börtönre ítélt Dragnea Olténia fővárosában, a dél-romániai Craiova központjában, több mint húszezer ember előtt mondott beszédében azt hangoztatta, hogy az Európai Unióban a régi tagállamok is saját érdekeiket érvényesítik, és Romániának is hazafiakra kell bíznia képviseletét, ezért a PSD listájára csak "talpig hazafi" jelöltek kerülhettek fel.

A PSD elnöke szerint a - Bukarestet a jogállamiság megsértésével vádoló - brüsszeli vezetés olyasmiért "szidja" a kormányt, amit nem követett el, de valójában csak az nem tetszik neki, hogy a PSD-kormány növelte a vásárlóerőt és a hazai termelőket támogatja.

Kijelentette: a nagyáruházak parkolóiban száz, külföldi áruval megrakott nyerges-vontató mellett legfeljebb három román árut szállító teherautót látni. A bukaresti kormány nem tűrheti, hogy külföldi vállalatok megalázzák a románokat, és agyonvegyszerezett élelmiszerekkel mérgezzék gyerekeiket: "Amikor kijut majd a mi ízletes, egészséges gyümölcsünk és zöldségünk a Nyugatra, elsőként fog elkelni. Vajon örülnek, vagy haragszanak majd érte odakint? Haragudni fognak, jóemberek."

Dragnea szerint azért is haragszanak a PSD-kormányra Nyugat-Európában, mert nem engedte, hogy a fekete-tengeri lelőhelyekről "semmi pénzért" kitermeljék és külföldre vigyék a gázt, hanem kikötötte, hogy abból a román iparnak is haszna kell származzon. A PSD elnöke azt állította: azért is kritizálják a bukaresti kormányt a nyugatiak, mert nem akarja skanzennek meghagyni, hanem fejleszti kezdte a román falvakat, és ma már nincs olyan község Romániában, ahol ne lennének állami beruházások.

A pártelnök a PSD-kormányt élesen bíráló jobboldali elnököt is támadta. Szerinte Iohannis idegen érdekek kiszolgálója, aki azért akarja őt rács mögé juttatni, mert attól fél, hogy számot kell adnia az utóbbi években elkövetett "visszaélésekért", a - PSD elnöke szerint - törvénytelenül szerzett házaiért.

Romániában hivatalosan csak április 27-én kezdődik a EP-valasztások előtti négyhetes kampány, de az utcák már tele vannak a jelöltek arcképével és választási szlogenjeiket hirdető óriásplakátokkal. Románia 33 képviselőt választ meg május 26-án az új EP-be. (via MTI)