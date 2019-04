Egy Fehérfejű rétisas-trió újragondolta a család fogalmát, és egyelőre működik nekik

Évek óta figyelnek egy sasfészket Fultonban, Mississipiben, amelyben jelenleg két hím és egy nőstény sas nevel három fiókát a legnagyobb harmóniában.

Mióta a kameratechnológia nagyot fejlődött, az ilyesfajta fészekfigyelés Magyarországon sem ritka, a fultoni fészek története azonban különös fordulatokkal gazdagodott az elmúlt években.

A fészekkamera még 2011-ben kezdett el üzemelni, ekkor a fészeknek egy hím és egy nőstény pár volt a gazdája. Az apát Valor 1-nek (Bátorság 1), az anyát Hope-nak (Remény) nevezték el a webkamera követői.

Valor 1-nél már az első, 2012-es fészekrakásnál feltűnő volt, hogy bár igyekszik, nem nagyon tudja, mit kell egy apának csinálnia: a fészeképítésben részt vett ugyan, de rosszul építkezett, amikor a nősténynek a tojásokon kellett ülnie, nem túl aktívan vadászott, így kaját (tipikusan harcsát) sem nagyon vitt a fiókáknak.

Amikor emiatt a nőstény elment vadászni, Valor 1 ugyan rátelepedett a tojásokra, hogy melegen tartsa őket, de tíz perc után az egészet elunta, és elrepült. A fiókák köszönhetően Hope kitartásának és az enyhe télnek, megélték a tavaszt.

2013 őszén aztán egy harmadik sas, egy újabb hím tűnt fel a fészek környékén, ő a Valor 2 nevet kapta. Valor 2 - bár eleinte tiszteletben tartotta a fészek eredeti urát, óvatosan közeledett, - mégis sokkal aktívabb volt, segített a fészekrakásban, a terület őrzésében, a vadászatban, így Hope vele párosodott. Valor 1 azonban nem költözött el, láthatóan sértődöttség nélkül átadta az apai feladatokat Valor 2-nek, passzív ügyetlenkedését pedig továbbra is a fészek mellett kamatoztatta.

Hope két tojást tojt, a fiókák kikeltek, feltehetően az apa Valor 2 volt, a fiókákat felnevelték. A következő két évben is egyben maradt a hármas, és megfigyelték, hogy Valor 1 is egyre jobban aktivizálta magát, beszállt a fészek építésébe, a vadászatba, és egyre sűrűben vigyázott a tojásokra, illetve a fiókákra is. A két Valor hozta az anyagot a fészekbe, Hope pedig berendezte azt.

A daliás időknek aztán két idegen sas vetett véget, akik elkezdték a fészket és annak környékét támadni. A küzdelembe mindhárman részt vettek, de itt is Hope volt a legharciasabb, komoly sérüléseket szerzett, és az év során eltűnt, feltehetően belehalt a sebesülésekbe. A két betolakodót azonban sikerült elkergetni, Valor 1 és Valor 2 pedig nem adták fel a fészket, a fiókákat már anya nélkül egyedül nevelték fel.

„A két fiú, férfi beleállt és felnevelték a fiókákat, megtanították őket repülni. Elképesztő volt látni, ahogy a két apa összeállt, és azt tették, ami az apák kötelessége” - magyarázta Pam Steinhau, a helyi állatvédelem kapcsolattartója.

A rétisasok életre választanak párt maguknak, Hope halálával pedig az tűnt természetesnek, hogy a két fiú majd két nősténnyel folytatja életét külön-külön, ám nem így történt: egyszer csak betoppant Starr 2017 őszén, akit mindkét hím elfogadott, és újraalapították a háromfős családot, azóta is ott vannak a fészekben, vagy annak környékén.

2018-ban két tojást rakott Starr, egy fiókát sikerült felnevelniük, idén három fiókával próbálkozhatnak.

A fészek története az idők folyamán egyre több figyelmet szerzett, az idei fészekrakást már több tízezren nézték világszerte.

Kutatók szerint a két hím sas inkább a fészekhez, mint egymáshoz ragaszkodik, de ilyen családtörténetre rétisasoknál még nem találtak példát, pedig figyeltek már meg olyan fészket, amelyet három sas vitt, ám ezeknél az eseteknél a harmadik fél csupán segítő volt, és általában rokonsági kapcsolatban állt a párossal.

Bár bizonyíték nincsen rá, Robyn Bailey ornitológus szerint a megfigyeltek alapján az is erősen valószínű, hogy a fiókák vegyesen, mindkét apától származnak. Arról hogy a madarak tökre nem hülyék, ha máshonnan nem, pár nappal korábban Sarkadi Zsolt kolléga „tollából” értesülhettek olvasóink. (Audubon/Fotó: UMRR)