Valami nagyon félrement a magyar kézilabdában: egyetlen magyar sem játszott a nemzetközi kupadöntőbe jutó siófoki csapatban

Az jól hangzik, hogy történelmi sikert ért el a Siófok női kézilabda csapata, bejutott ugyanis a második számú európai torna, az EHF-kupa döntőjébe. A dán Viborgot itthon verték néggyel, kint vasárnap 2-vel kikapott a Siófok, de összesítésben ezzel meglett a továbbjutás.

Valami mégis félrecsúszott a magyar kézilabdába, ami a tao-rendszer második legnagyobb nyertese a foci mögött. Ez praktikusan nagy sok milliárd forint közpénzt jeent. A sportba a központi költségvetés helyett irgalmatlan összegeket pumpáló tao-rendszer elvileg az utánpótlást szolgálja.

Ehhez képest a történelmi sikert hozó elődöntő kinti meccsén a Siófokban egyetlen egy magyar sem lépett pályára. (Az itthoni meccsen is csak egy.)

SIÓFOK: Silje Solberg (norvég) – Böhme (dán), M. González (spanyol), Nze Minko (francia), Jezic (horvát), Kobetic (horvát), Aoustin (francia). Csere: Dedu (román), Perianu (román), Hmirova (orosz), Elghaoui (tunéziai, de már megkapta a magyar állampolgárságot)

Edző: Tor Odvar Moen (norvég)



A keretben volt három magyar, de ők a meccsen nem kaptak lehetőséget:

Arról a Siófokról beszélünk, amelyik a kézilabda Felcsútja, épült ott már tao-pénzből sportcsarnok, edzőcsarnok, kisebbeknek szivacslabdacsarnok. A támogatók között vannak Mészáros cégek, további NER-cégek, de állami vállalatok is. De nem fiatal tehetségekkel van tele a keret, hanem egy világválogatottat vásároltak össze. Amivel a magyar bajnokságban csak ötödikek, de az EHF-kupában azért bejutottak a döntőbe. Ez mutatja a magyar bajnokság erejét, de nem a magyar játékosokét. Az EHF-kupában a Siófok ellenfelénél, a dán Viborgnál a hazai játékosok mellett mindössze két légiós, egy norvég és egy svéd lépett pályára. De a dánoktól nemcsak a Viborg jutott a négy közé, hanem másik két dán csapat is. Az Esbjerg keretében viszonylag sok a légiós, de bőven pályára lépnek dánok is, a Herning-Ikastnál döntően dánok játszanak.

A magyar csapatok fürdenek a pénzben. A győriek ezt BL-győzelmekre váltják be, a Bajnokok Ligája a focihoz hasonlóan itt is az összevásárolt csapatokról szól, de a sok légiós mellett azért a Győrben is vannak magyar játékosok (Bódi Bernadett, Görbicz Anita, Tomori Zsuzsa, Kiss Éva, Puhalák Szidónia). Viszont az utánpótlásból nehezen kerülnek be a világ legjobb csapatába a saját nevelésű játékosok. A Fradi más utat jár, elvétve igazolnak légiósokat, hagyományosan magyar játékosokra támaszkodnak. Ez arra most hétvégén sem volt elég, hogy a négy közé jussanak a Bajnokok Ligájában, de itthon így is Győrt szorongató második számú csapat a Fradi.

Aztán van a siófoki modell, a rengeteg pénzből magyar középcsapatként a világ minden tájáról vesznek válogatott játékosokat, akiket a saját nevelésű játékosok helyett játszatnak. Hiába lett a sportágba öntött sok milliárd forintból a világ talán legerősebb női bajnoksága a magyar NBI, tele légiósokkal, a magyar válogatott ebből semmit sem profitál, és - mint legutóbb a kézilabda Európa-bajnokságon - be kell érnie a hetedik hellyel.