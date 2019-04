A Youtube a szeptember 11-i terrortámadással kötötte össze a Notre Dame leégését

Miközben hétfő este több csatorna is a Youtube-on közvetítette, ahogyan lángokban áll a Notre Dame, a videómegosztó felugró szövegdoboza a szeptember 11-i terrortámadásról szóló szöveget közölt az eseményhez.

A Youtube szóvivője mindezt azzal magyarázta, hogy azt egy algoritmus állította be, ami néha azért mellényúl. Pedig ezt a funkciót pont azért vezették be tavaly, mert az oldalon megjelenő videókkal nagyon sok álhír vagy szélsőséges nézet terjedt. Ezeknek a szövegdobozoknak éppen hiteles információkat kellene terjeszteniük közismert eseményekről, hogy semlegesítsék az összeesküvés-elméleteket. Ebben az esetben is a Encyclopedia Britannica 9/11-ről szóló szócikkét kötötték a párizsi tűzhöz, csakhogy ettől pont úgy tűnt, mintha a székesegyház is egy terrortámadás miatt gyulladt volna ki. (AFP)