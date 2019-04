Jogi lépéseket tesz az MTVA a Kunagunda úti épületnél „blokádot emelő” ellenzéki képviselők ellen

A közmédia honlapján, a hirado.hu-n közölte a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA), hogy jogi lépéseket tesznek ismeretlen tettesek ellen azok után, hogy hétfőn ismét ellenzéki képviselők demonstráltak a Kunigunda úti épületnél.



A közlemény szerint az ellenzéki képviselők blokádot emeltek az MTVA bejáratánál, „így a szabadsághoz és munkához fűződő jogukban korlátozták a dolgozókat és a vendégeket”.

A feljelentést azért is teszik, mert az ellenzéki képviselők engedély nélkül behatoltak a közmédia területére, törvénysértő módon kép- és hangfelvételeket készítettek, és ezzel belegázoltak munkatársaik személyiségi jogaiba.

„Az MTVA a tapasztalt visszaélések miatt haladéktalanul megvizsgálja a rendelkezésre álló jogi eszközöket, és megteszi a szükséges lépéseket” - írják.

Hétfőn az MSZP kivételével minden parlamenti ellenzéki párt az MTVA épületéhez vonult, hogy Papp Dániel hírigazgatóval beszélhessenek.

Az eredeti terv úgy szólt, hogy ha nem engedik be őket, akkor egy órára blokád alá vonják az MTVA bejáratait. Ez részben meg is valósult: miközben pár képviselő a sorompó mellett be tudott jutni, a többiek kinn akadályozták a bejutást. (hirado.hu)