Ma a metrót készülnek megszállni a londoni klímalázadók

Kedden a Waterloo-hidat is megszállták a Kihalás Forradalmárai. Transzparensükön, a kép bal szélén a kihalást jelző szimbólum, lázadásuk jelképe látható. Fotó: Alberto Pezzali/NurPhoto

Szerdán is folytatni készülnek akcióikat a magukat a Kihalás Forradalmának nevező környezetvédő tüntetők Londonban. Az elmúlt két napban utakat zártak le, ezzel a londoni rendőrség szerint "komoly fennakadásokat" okoztak, melyek legalább félmillió ember életét érintették az elmúlt két napban.

Kedden a hatóságok száznál is több tüntetőt vettek őrizetbe, de ez nem szegte kedvüket. Most azzal fenyegetőznek, hogy szerdán a metró és a vasutak forgalmát fogják megzavarni.

"Őszintén nem ezt akarjuk, de a kormányzat tétlensége a szükséghelyzetben nem hagy más választást" - mondta szóvivőjük.

Sadiq Khan, London polgármestere erre azzal reagált, hogy bár a tüntetőkhöz hasonlóan ő maga is úgy véli, hogy sürgős lépésekre van szükség a klímaváltozás elleni küzdelemben, a metróközlekedés megzavarása "rendkívül aggasztja". "Azzal, hogy a közösségi közlekedést támadják, pont az ügynek ártanak, egyben veszélyeztetik a londoniak biztonságát" - írta közleményében. (via The Guardian)