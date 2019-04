Nagy Blanka: „A morális fölény és a tehetség nem a fidesz oldalán található”

A Demokratikus Koalíció vasárnap elindította az EP-választási kampányát, és az eseményről Pilhál Tamás az orbánista Pesti Srácoktól kiposztolta lap egyik fotójót a Facebook-oldalára, amin kicsit be lehet látni a fideszes média legújabb főellensége, a már az ellenőrzőjében található jegyekkel is támadott, 19 éves Nagy Blanka szoknyája alá.

Bár a Pesti Srácok némi magyarázkodás után levette a képet, a DK közölte, hogy törvénymódosítást kezdeményez az ügyben, Nagy Blanka pedig kedden az alábbi nyílt levéllel válaszolt Pilhál Tamásnak, a Pesti Srácok munkatársának:

„Nyílt levél Pilhál Tamásnak!

Kedves Tamás!

»jobboldali újságírónak lenni önmagában is morális fölény«

Nem tudom milyen moralitás ez, de remélem a kishúgomnak soha nem lesz ebben része.

Látom vannak gyerekeid.

Látom van lányod.

Szereted?

Feltételezem szereted őt / őket.

Mi lenne ha a te lányod alá fotóztak volna be?

Feltételezem, hogy az illető orrát is eltörted volna.

A morális fölény és a tehetség nem a fidesz oldalán található.

Sokan kérdezik, hogy miért szólalok fel, miért keresem a bajt.

Ő itt Szandra Alíz. ( az utóbbi nevét nekem köszönheti)

A bölcsiben Szandra, otthon Szandrus, nekem »Cecenő(cske)« (így mondja a hercegnőt), Tündér Lala, Babkus, Kisnyuszi, KankaManka ( Kankának hív és mivel ő olyan mint én kicsibe így megkapta a Manka nevet).

Tehát Szandrus idén lesz mennyi is? 4 éves. (Nem is olyan régen a karomban fogtam és örömködtem, hogy született egy pici cuki hugicám akivel majd elmehetek vásárolgatni, aki mellett ott lehetek az első szakításánál, akinek ha lesz párja akkor elmondhatom neki ( mármint a párjának), hogy ha megbántja pórul jár😂.

Ő az én kis pici cuki hugicám akinek a kedvenc meséje a Barbie valamint a Mása és a medve, a kedvenc dala a Süss fel nap, imádja a rózsaszínt és az édességet.

Ő egy icipici csoda ( a többi testvéremmel együtt❤❤❤❤)

Tehát azért »keresem a bajt«, hogy amikor ő tinilány lesz (én meg valószínűleg boldog anyuka) akkor a hozzád hasonló tahó parasztok, ne alázhassák meg (amúgy jelentem nem sikerült) csak mert más véleménnyel bír a kormányról és nem szeretne egy olyan országban élni ahol az emberek liszt helyett gyűlöletet tesznek a kenyérbe.

Más ember külsejét kritizálni pedig annyit jelent, hogy már nem tudsz belekötni a mondanivalójába így jössz egy olyan dologgal amiről lehet nem is tehet.

»Nem vagy modell alkat, ne vegyél fel ilyen ruhát«

»Túl kövér vagy«

»Túl sovány vagy«

»Gebe lábaid vannak«

Ezek a mondatok csak olyan emberek szájából hangozhatnak el akiknek valószínűleg önértékelési problémáik vannak és úgy akarnak felülkerekedni ezen, hogy megpróbálnak mást megalázni sikerrel vagy sikertelenül.

Képzeld el én szeretem a kinézetem, szeretem magamat, szeretem azt, hogy olyan vagyok amilyen.

Üzenem minden olyan nőnek, lánynak, csajszinak vagy adott esetben férfinak, fiúnak és pasinak, hogy a szépség mindenkinek más.

Valakinek lehet, hogy nem vagy szép, de valakinek pedig te jelented magát a földi gyönyört.

Nem a testalkatától lesz valaki szép.

Közhelyes, de ez van.

Ma este kérlek öleld meg nagyon a kislányodat és mondd neki, hogy szereted és mindig vigyázni fogsz rá és ha bárki ilyet csinál vele akkor elkapod a grabancát az illetőnek.

Az én édesapám már sajnos nem teheti meg ezt.

Köszönöm a megosztásokat.”

Frissítés

Pilhál Tamás szerdán nyílt levélben kér bocsánatot Nagy Blankától, mint írta: „sajnálom, hogy kitettem azt a fotót és hozzá azt a szöveget… Töröltem. Egy rossz vicc volt. Bocsánatot kérek!”