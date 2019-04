Marsi Anikó felért a szakmája csúcsára

Kedden a nemzetstratégiai közérdekű Ripost, Lokál és Origo részleteket közölt a kormányellenes tüntetéseken is felszólaló Nagy Blanka ellenőrzőjéből, miután első fokon sorra bukták a pereket, amiket a kiskunfélegyházi gimnazista lány azután indított ellenük, hogy azt állították, több tárgyból bukásra áll, nem fog tudni leérettségizni.

A per iratai közé bekerült a lány ellenőrzőfüzete is, amit azért nyújtottak be, hogy a lapok állításait cáfolják. A Ripost, a Lokál és az Origo így tudta meg, milyen jegyei vannak a lánynak, és újabb cikkekben részletezték, hányszor kapott az ellenőrzője szerint rossz jegyet. (Egyébként így az is kiderült, hogy tényleg nem állt bukásra a lány, és úgy tűnik, leérettségizhet.) Litresits András, Nagy Blanka ügyvédje a 444-nek azt mondta, személyes adattal való visszaélés miatt terveznek feljelentést tenni a lapok ellen.

A világbotrány, ami arról szól, hogy mennyire kell jó tanulónak lenni ahhoz, hogy valaki bírálhassa a kormányt, természetesen a TV2 Tények című műsorát sem kerülhette el. Marsi Anikó gyakorlatilag felért a pályája csúcsára, amikor és ahogy igyekezett lejáratni a 19 éves gimnazistát az ellenőrzőfüzetében található jegyeket sorolva.

Marsi Anikó ezzel az alsós szintű csúfolódással vezette fel a riportot: „Az MSZP annyira meg akarta védeni a balliberális oldal trágárkodó tiniszónokát, hogy a bíróságon lebuktatta az ellenőrzőjével. Kiderült, hogy Nagy Blanka nem is olyan kiváló tanuló, mint ahogy azt megpróbálták elhitetni az emberekkel. Félévkor több tárgyból is éppen hogy megkapta a 2-est, emellett tele van 1-esekkel és 2-esekkel az ellenőrzője. Mindezt a bíróságon is bemutatta az MSZP ügyvédje, csak hogy mosdassa a védencét. Az akció mégsem sikerült.”

Hogy honnan jött, hogy bárki megpróbálta volna elhitetni, hogy kiváló tanuló a lány – aki azért perelt, mert összevissza hazudoztak róla –, az nem világos, Nagy Blanka mindenesetre a kormánymédia cikkeire kedden így reagált: „Köszönöm kedves cikketek ,miszerint épphogy nem állok bukásra töriből. Hatalmas irónia, hogy ma kikaptam a töri tz-met amit az 😂új magyar demokráciából többek között az Orbán - kormányból írtam.😂 Én és az 5ös töri dogám puszilunk titeket. Na meg milyen ország az, milyen ember az aki csak egy adott jegy alapján képes elítélni.”