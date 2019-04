Nagy Blanka ellenőrzőjéből közölnek részleteket a Fidesz újságjai

Az Orbán Viktor miniszterelnök által nemzetstratégiai közérdekűnek nyilvánított Ripost, Lokál és Origo közölt részleteket ma a kiskunfélegyházi gimnazista lány, Nagy Blanka ellenőrzőjéből.

A fideszes médiaalapítványhoz tartozó több újság eredetileg januárban írt róla, hogy a 18 éves Nagy Blanka rosszul tanul és sokat hiányzik, ezért pedig nem fog leérettségizni. A lány azután került a kormánypropaganda célkeresztjébe, hogy több nyilvános eseményen is beszólt a Fidesznek.

A cikkek után az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, Péterfalvi Attila arról beszélt, hogy nem tartozik a hivatalára, ha egy középiskolás lányt érzékeny személyes adatokkal próbálnak lejáratni a sajtóban. Nagy Blanka pert indított az újságok ellen. Közben Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője gyorsan leribancozta a Facebookon, és Gulyás Gergely Általában Miniszter is arról beszélt, hogy a lányt kertén-baromállat-nyomorult-ócska-rohadt-prolizó Bayer Zsolt arányosan reagált Nagy Blanka korábbi szavaira. Február végén először a Figyelő igazított helyre, aztán az Origo bukott pert a lány ellen, aztán a Lokál, aztán pár napja a Ripost.

A Fidesz újságjai ugye azt állították, hogy Nagy Blanka nem fog tudni leérettségizni, így a per iratai közé bekerült a lány ellenőrzőfüzete is, amit kifejezetten azért nyújtottak be, hogy a lapok állításait cáfolják. A Ripost, a Lokál és az Origo így tudta meg, milyen jegyei vannak a lánynak, és most újabb cikkekben részletezik, hányszor kapott az ellenőrzője szerint rossz jegyet.

Litresits András, Nagy Blanka ügyvédje a 444-nek azt mondta, hogy személyes adattal való visszaélés miatt terveznek feljelentést tenni a gimnazista lány ellenőrzőfüzetéből osztályzatokat közlő újságok ellen.