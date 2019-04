Zuglóban elvileg mindenki fel akarta számolni a parkolási maffiát, de végül a napirendet sem tudták elfogadni

Zuglóban látszólag mindenki fel akarja számolni a veszteséges parkolási rendszer, de a képviselő-testületben ülő pártok ebben is egymásnak tesznek keresztbe, így aztán minden marad a régiben. Csütörtök délelőtt rendkívüli testületi ülést tartottak a kerületben, ahol több indítvány is a parkolási ügyekkel foglalkozott volna,

de közben annyira belekavarodtak a saját kezdeményezéseik sorrendjébe, hogy végül a napirendet sem sikerült elfogadni. Így aztán minden marad a régiben. Zuglóban 2017-ben vezették be a fizetős parkolást, de a döntést megelőzően két komoly aggály is felmerült.

Egyrészt a közel 300 millió forinttal olcsóbb ajánlatot fura módon kizárták a pályázók közül,

másrészt a győztes pályázó a hírhedt Centrum Parkoló Kft egyik utódcége lehet, ami mögött rejtve a birodalom alapítója, Kupper András áll.

Bár ezek az ellenérvek a szavazás előtt is elhangzottak, Fidesz az MSZP-vel összefogva lesöpörte az aggályokat, és egyöntetűen megszavazták a botrányos szerződést. Karácsony Gergely polgármester akkor nem vétózta meg a döntést, csak tartózkodott.

Bár a Sötét parkolási ügyek Budapesten című filmünkben bemutattuk, hogy a főváros több kerületében gyanús cégeknél kötnek ki a parkolási pénzek, a fideszes sajtó az utóbbi hetekben mégis csak a zuglói botrányra repült rá, hiszen ezt a kerületet a főpolgármesterségért induló Karácsony Gergely vezeti.

Mindenkinek volt ötlete

A csütörtöki ülés előtt mégis a Fidesz-frakció kezdeményezte, hogy állítsanak fel egy háromfős vizsgáló bizottságot a parkolási rendszer üzemeltetésének ügyében, amivel gyakorlatilag gyámság alá vennék az önkormányzatot. A Fidesz most arra hivatkozott, hogy az előnytelen szerződés miatt 2017-ben és 2018-ban 739 milliós hiány jött össze a kerületben.





Karácsony Gergely pedig azt kezdeményezte, hogy a parkolási rendszer üzemeltetését az önkormányzat vegye át a kiszervezés helyett, mivel július 9-én úgyis lejár a SIS Parking Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés. A polgármester indoklása szerint az „intézményi keretek között történő feladatellátás garantálja a teljes transzparenciát, a kontrollt, és azt, hogy a parkolási rendszer kizárólag forgalomszabályozási eszköz legyen”. És arra számított, hogy „Zugló ezzel a lépéssel az egységes fővárosi parkolási rendszer megteremtését is segíti, amelyhez csak úgy lehet eljutni, ha az önkormányzatok először visszaveszik a feladatot a parkolás-üzemeltetést végző vállalkozásoktól, és ezzel megnyitják az utat a fővárosi hatáskörű, egységes szabályozás megalkotásához”.

Eközben a kerület szocialista alpolgármestere, Hajdu Flórián pedig újabb 76 parkoló automatát vett volna a kerületnek.

Végül az egyik javaslatól sem lett semmi, mert a napirendről sem tudtak megegyezni

Rögtön az ülés elején Karácsony Gergely kezdeményezte, hogy a vizsgálóbizottságról szóló fideszes javaslatot az első helyről tegyék át inkább az utolsóra, mert azt hallotta, hogy a szavazás után a Fidesz ki akart vonulni, hogy a többi kérdésben ne lehessen dönteni. A napirendben egyébként több mint 30 kérdés szerepelt erre a napra.

Ezzel aztán igazi kifogáslavinát indított el.

Rozgonyi Zoltán fideszes alpolgármester szerint Karácsony eleve szabálytalanul hívta össze a rendkívüli ülést, mivel túl későn küldték ki a meghívót. Várnai László független képviselő pedig azt kifogásolta, hogy még a bizottságokat sem hívták össze az ülés előtt. A fideszes Kovács Balázs pedig kikérte magának, hogy ki akartak volna vonulni a saját javaslatuk megszavazása után. Szerinte szó sincs erről.

Majd a fideszes alpolgármester egy tucatnyi javaslatot levett volna a napirendről, köztük azt is, amivel Karácsony visszavette volna a parkolással kapcsolatos üzemeltetési feladatokat az önkormányzathoz. De törölte volna azt is, amivel az MSZP-s alpolgármester, Hajdu Flórián újabb parkoló automatákat szerzett volna be.

Karácsony Gergely kikötötte, hogy az ő parkolós javaslatát nem vehetik le a napirendről, mert az arról szól, „amit én a Fidesz-propagandamédiában folyamatosan hallok a fideszes politikusoktól, hogy azokat a szerződéseket, amelyek lejárnak, azokat az önkormányzat gondolja újra”.

Végül Karácsony ötletét a fideszes bizottság hátrasorolásáról csak Karácsony Gergely és Szabó Rebeka alpolgármester támogatta. A testület egyetlen szavazattal a módosított napirendet sem fogadta el, mivel a megismételt szavazásnál a fideszes Bihary Zoltán mégsem támogatta azt. Aztán Rozgonyi Zoltán alpolgármester hiába kérte a szavazás megismétlését, Karácsony Gergely nem engedett, és lezárta a teljesen eredménytelen ülést.