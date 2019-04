A kazettás-cédés kilencvenes évek bakeliten XII-XIII (XIV): Leukémia és Colorstar (meg AMD)

A Nemzetközi Leukémia Fan (angolul beszélőknek: fun) Club végrehajtóbizottságában betöltött szuperpozíciómnál fogva kötelességem tájékoztatni a lehető legszélesebb értelemben vett utazóközönséget, hogy a hetekben

bakelitlemezen

(angolul beszélőknek: vinilen) is megjelent a legendás Leukémia zenekar legendás Üzenetek a törésvonalról című, 1996-ban, legendás körülmények között megjelent nagylemeze (angolul beszélőknek: albuma).

A Trottel records vagy másnéven: Rupaszov Tamás két éve kezdte el kiadogatni hagyományos, fekete bakelitlemezen a kilencvenes években, tehát a kazetta-CD-korszakban megjelent, korábban bakelitet (angolul: vinilt) sosem látott hazai punk- és alternatívrock-anyagokat. Gyűjtői sorozatok, tulajdonképpen, erősen limitált, 250-250 példány, az Üzenetek a 13. ilyen újbakelit a sorban. A Leukémia első, talán még legendásabb, Közel a fejhajlító-géphez című albuma még tavaly jött ki.

Ugyanígy jelent meg a Leukémia legendás testvérzenekarának, a budapesti hardcore-punk másik oszlopának, az AMD-nek egyetlen, de annál legendásabb A háború borzalmai... című lemeze is tavaly, és most jön ki a Ne vonulj be! című legendás demo, szintén bakeliten (vinilen).

Egyébként ezek az analóg lemezek már sajnos csak digitális kópiákról készülnek, az eredeti, analóg stúdiószalagok egyik zenekarnak sincsenek meg, senkinek nem volt pénze annak idején megvenni. Tehát a már kész, maszterelt CD-anyagokat, esetleg DAT-szalagokat próbálták kicsit följavítani, és úgy nyomták bakelitre.

A magyar hardcore-punk hőskorának két alapzenekara pénteken hangversenyezik a Dürer Kertben. (Egész pontosan a zenekarok mai verziói, mivel halálozások, kilépések, külföldre költözések, visszavonulások miatt rendesen átalakultak a kilencvenes évek eleje óta.)

Aki nem egy skálás szatyorban élt Budapesten a kilencvenes években, az tudja, mit jelent a hazai pszichedelikus rockzenében a Korai Öröm–Másfél–Colorstar trió.

Bár, meg kell jegyezni, a Colorstar feltűnése annak idején rendesen szíven ütötte az underground közönséget: ugyan, ki gondolta volna, hogy a Kispál-fazonú gitározós-dobolós alternatívrock-színtérről, konkrétan az Ugatha Christie majd a Vidámpark zenekarokból dezertált figurák ilyen sokféle hangzásban, stílusban otthonosan mozognak: az acid jazzen a space rockon át a mindenféle funkykig? Ezt demonstrálja ez az album is, a korszak legerősebb ritmusszekciójával (Balaboczky-Farkas) és legmelankolikusabb gitárhősével (Szalay Péter).

Végezetül kedves hallgatóink, tekintsék meg a beharangozott albumok digitális verziójáról készítet Youtube-verziókat! (Audiofil olvasóink csukják be a szemüket!)