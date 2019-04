Orbán Viktor az új selyemutat méltatta Pekingben

Kína Egy övezet, egy út elnevezésű kezdeményezése teljes egészében egybeesik a magyar nemzeti érdekekkel – jelentette ki Orbán Viktor csütörtökön Pekingben, a Li Ko-csiang kínai miniszterelnökkel folytatott megbeszélésen. A Világgazdaság azt írja, Magyarország miniszterelnöke a tárgyalás elején azt mondta: a szabadkereskedelem és a világgazdaság szabadságának a rendjét fenntartani komoly feladat, és az Egy övezet, egy út együttműködés egy fontos garancia.

„Nekünk, magyaroknak egy nyitott világgazdaság kell,” ezért Magyarország a jövőben is szeretne részt venni ebben az együttműködésben, és ezzel kapcsolatosan „semmifajta ideológiai, külső nyomást” nem fogad el, a magyar kormány mindig is a nemzeti érdekeket fogja követni.

Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Li Ko-csiang kínai miniszterelnök kétoldalú tárgyalásukon Pekingben 2019. április 25-én. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsõdi Balázs/MTI/MTVA

Az új kínai selyemútként emlegetett terv ellen 27 EU-tagállam nagykövete közösen tiltakozott, egyedül a magyar nagykövet nem írta alá az erről szóló dokumentumot. A tiltakozó nagykövetek azt emelték ki, hogy

a kínai infrastruktúra-fejlesztési és befektetési projekt nem fér össze az EU olyan alapelveivel, mint a kereskedelem liberalizációja, és kínai kötődésű vállalatoknak kedvez.

A szokatlanul kemény hangú jelentés utalt arra is, mire lehet számítani majd a júliusi EU-Kína találkozón: az Európai Bizottság jelenleg is dolgozik egy stratégiai tervezeten, mellyel közös fellépést szorgalmaznak majd a szárazföldön és tengeren is óriási léptekkel terjeszkedő kínai tőkével szemben.

Orbán Viktor Pekingben arról is beszélt, hogy a kínai vállalatok jelentősen hozzájárulnak a magyar gazdaság korszerűsítéséhez, a kínai beruházások 4,5 milliárd dollárnyi értéket képviselnek Magyarországon.

Li Ko-csiang a magyar kormányzati delegációt köszöntve a szoros kínai-magyar kapcsolatokat és együttműködést méltatta, amely új területekre is kiterjedhet, például a digitalizációban. A kínai miniszterelnök beszélt a szabadkereskedelem és a gazdasági fellendülés fontosságáról is, ami szerinte megerősíti a világbékét.

A tárgyalás után a magyar és a kínai miniszterelnök jelenlétében több kétoldalú megállapodást is kötött a két ország, magyar részről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Palkovics László innovációs és technológiai miniszter írta alá az egyezményeket. Ezek egy magyar-kínai együttműködési központ létrehozásáról, a sport területén folytatott együttműködésről, a „digitális selyemútról”, valamint az akadálymentes kereskedelmet elősegítő munkacsoport létrehozásáról szólnak, továbbá aláírtak egy, a magyar baromfi kínai kivitelét lehetővé tevő kétoldalú megállapodást.

Pekingi látogatása folytatásaként Orbán Viktor tárgyal majd Hszi Csin-ping elnökkel, pénteken és szombaton pedig részt vesz a második Egy övezet, egy út fórumon.