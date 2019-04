Kúria: A Fidesz-KDNP megtévesztette a választókat

A Kúria közölte, hogy megváltoztatta a Nemzeti Választási Bizottság 56/2019. számú határozatát és az Fővárosi Választási Bizottság 6/2019. (IV. 15.) számú határozatát, és a kérelmező kifogásának részben helyt ad, mert a FIDESZ-KDNP a tényállásban írt magatartásával megsértette a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét.

Április 8-án 18:38-kor a fővárosi Kálvin téri aluljárójában videóra vették, ahogy a Fidesz-KDNP aktivistái aláírásokat gyűjtöttek. A párt logóival ellátott pulton a „Nekünk Brüsszelben is Magyarország az első! Május 26.” felirat állt, a pulton elhelyezett aláírásgyűjtő lapok fejrészén a „Támogatom Orbán Viktor programját, állítsuk meg a bevándorlást!” felirat volt olvasható.

A panasszal élő Momentum videója az esetről:

Az aktivisták a videót készítő ember kérdésére többször azt állították, hogy az aláírásgyűjtő lapokon a pártnak a május 26-i EP-választásra a jelöltállításhoz szükséges aláírásokat gyűjtik. Pedig látható, hogy a lapok nem a Választási Iroda által kiadott, a jelöltállításhoz szükséges aláírások gyűjtésére szolgáló ajánlóívek voltak, hanem Orbán programját támogató aláírásokat gyűjtöttek, és a videózó kérésére az aktivisták a támogató aláírások gyűjtéséhez az adatkezelési tájékoztatót sem tudták bemutatni.

A videón rögzített tevékenységről a Kúria közölte: annak jogszerűsége más jelölő szervezet által jogainak, jogos érdekeinek sérelmére hivatkozással alappal vitatható, a kérelmezőtől a jogorvoslat lehetőségét az érintettségének hiányára hivatkozással nem lehet megvonni. A Kúria a felvétel alapján megállapította, hogy a párt aktivistái által végzett aláírásgyűjtés egyértelműen nem a 2019-es EP-választásokhoz szükséges ajánlások gyűjtésére irányult, a választópolgárok megtévesztése pedig önmagában sérti a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás Ve. 2. § (1) bekezdése e) pontja szerinti alapelvét.

A Fidesz már a tavalyi parlamenti választás előtt is folyamatosan a Kubatov-listát bővítette, Orbán Viktor személyesen is aláíratott ilyen papírt a szimpatizánsaival. A kormánypárti többségű Nemzeti Választási Bizottságnak persze ezzel most sem volt baja.