15 évet is kaphat az orosz nő, aki német örökösnek hazudta magát, és behülyítette a manhattani elitet

Anna Szorokin 1991-ben született egy szovjetunióbeli kisvárosban, és itt is nevelkedett egészen 2007-ig. Ekkor szülei úgy döntöttek, kiköltöznek Németországba, hátha ott talán jobban élhetnek majd. A család a holland-német határ közelében lévő Eschweilerben telepedett le, ahol az apa sikeres légkondibizniszt épített fel. Anna itt járt gimnáziumba, osztálytársai egyszerű, csendes lányként írták le, alig emlékeztek róla valamire, túl azon, hogy sokáig gondjai voltak a német nyelvvel.

A 2011-es érettségi után a lány Londonban próbált továbbtanulni, és fel is vették egy egyetemre, de nem fejezte be a képzést, hamar visszatért Németországba, hol egy PR-cégnél kezdett gyakornokoskodni. Később Párizsba költözött, és a Purple című francia divatlapnál vállalt gyakornoki munkát, A nevét is megváltoztatta, ettől kezdve Anna Delveynek hívták.

Anna Delvey most bíróság előtt áll New Yorkban, az a vád ellene, hogy dúsgazdag német örökösnőnek adta ki magát, és hoteleket, éttermeket és a New York-i elit tagjait károsította meg. A New York-i főügyész szerint a kár 275 ezer dolláros, azaz kb. 80 millió forintos is lehet.

Anna Delvey a bíróságon Fotó: TIMOTHY A. CLARY/AFP

A nőt 2017-ben tartóztatták le, de a pere csak most kezdődött, és úgy néz ki, akár 15 évet is kaphat, még annak ellenére is, hogy voltak olyan korábbi vádpontok (például hogy hamis dokumentumokkal próbált megszerezni egy 22 millió dolláros bankkölcsönt), amiket az ügyészeknek nem sikerült bizonyítaniuk.

Anna Delvey készíttetett egy szép, 80 oldalas prospektust, ami az Anna Delvey Alapítványhoz keresett befektetőket, akiknek a művészvilág krémjéhez való exkluzív hozzáférést ígért. A tanúk szerint Anna Delvey mindig egyedi tervezésű, méregdrága ruhákban jelent meg, és tökéletesen fenntartotta a látszatot, igaz, néhányan gyanakodtak, mikor sokadszorra ígérte meg nekik egy-egy elegáns bárban vagy étteremben, hogy ezúttal ő fizet, de valahogy mindig épp elkeverte a bankkártyáját.

A prospektus tervezője is hónapokon át hiába próbálta a nőn behajtani a jussát, ő azt mondta a bíróságon, hogy 9 hónap próbálkozás után rájött, hogy a nő egy csaló, onnantól ő már csak azt várta, mikor omlik össze az Anna Delvey körül teremtett világ.

A nő védője szerint ugyan erkölcstelen, amit Anna Delvey tett, de nem illegális, hiszen „minden millennial tudja, hogy amíg nem gazdagszunk meg, addig el kell játszanunk, hogy gazdagok vagyunk, hogy meggazdagodhassunk”, és különben is, ő csak hagyta, hogy a New York-i elit annak lássa, aminek látni akarja, hiszen „a gazdagok segítik a gazdagokat”. A védelem szerint ráadásul Anna Delvey minden kölcsönét vissza tervezte fizetni.

A vád erre azonban felhozta, hogy még ha a hazudozás néha tényleg nem illegális, csak erkölcstelen, a dokumentumok hamisítását és a pénzügyi csalást már nehéz egy álmodozó fiatal nő ártalmatlan csínyének betudni. (Guardian)