Kíméletlen háborút indítottak a macskák ellen, hogy megmentsék a többi állatot

Voltak olyan ókori kultúrák, ahol istenként tisztelték macskákat, és az internetes képkeresőket végigpörgetve nem nehéz belátni, hogy erre a modern ember is hajlamos. Ezért is keltett világszerte hatalmas megdöbbenést, amikor az ausztrál kormány négy éve bejelentette, hogy 2020-ig kétmillió vadmacskát irtanak ki, hogy megmentsék tőlük az őshonos fajokat.

Ugranak mindenre, ami mozog

Annak ellenére, hogy több ezer éve próbálkozunk a macskák háziasításával, a többségük mégsem garfieldosodott el annyira, hogy ne tudnának bármikor visszatérni a természetbe. És pontosan ez történt, amikor 1788-ben a betelepített rabokkal együtt a velük utazó macskák is lesétáltak az angol hajókról Sydney partjainál, és alig kellett nekik 100 év, hogy az egész kontinensen elterjedjenek. Ennek pedig meglett a következménye.



Egy nyulat falatozó vadmacska Fotó: Roger Dauriac/Biosphoto

Az első flotta érkezése óta összesen 34 emlősfaj pusztult ki Ausztráliában, és további több százat veszélyeztet jelenleg is kihalás. Ezzel pedig Ausztrália vezeti a világ kihalási ranglistáját, amiben az a különös, hogy míg máshol főleg a nagyobb termetű állatok vannak veszélyben, itt inkább az olyan kisebb fajok, mint a bandikutok, a szélesfejű potorók vagy a bettongok. Ebből pedig nem nehéz rájönni, hogy ki lehetett a tettes.

Jelenleg is 22 olyan kihalófélben lévő fajt tartanak nyilván, amikre a vadmacskák jelentik a legnagyobb veszélyt. Mivel a macskák vadászösztöne akkor is működik, amikor nem is kifejezetten éhesek, és az őslakos állatok nem tudtak alkalmazkodni a megjelenésükhöz, a pusztítás tényleg elképesztő méreteket öltött: egyes kutatások szerint évente csak Ausztráliában 377 millió madarat és 649 millió hüllőt irtanak ki. Az Egyesült Államokban még durvábbak az arányok, az ottani becslések évi 1,4-3 milliárd madarat és 6,3-22,3 milliárd kisemlőst írnak a számlájukra. Ráadásul a macskák által terjesztett paraziták még a birkáknak is károkat okoznak.

Fotó: Thibaut Vergoz/Biosphoto

Kutatók világszerte több mint 100 olyan szigetet jelöltek ki, amiknek a sajátos állatvilágát csak az emberek által behurcolt macskák, patkányok, kutyák, disznók, kecskék és egerek kiirtásával lehetne megmenteni. Például az Új-Zéland melletti Little Barrier szigetet az 1980-as évek elejére sikerült megtisztítani tőlük, és azóta kezdenek magukra találni az őshonos fajok. Sokszor olyan állatok túlélése múlhat a hasonló programok sikerén, amik csak egy bizonyos szigeten fordulnak elő.

Macskaháború

Ausztrália is hasonló céllal hirdetett háborút 2015-ben az országban kóborló a 2-6 milliós vadmacskaállomány ellen, a lakosságot pedig figyelmeztették, hogy ne engedjék szabadon a cicáikat. És a hadjáratban szinte minden lehetséges módszer bevetnek: van ahol mérgezett kenguruhúst dobnak le a levegőből, mások csapdákat állítanak, de a legtöbb macskát mégis azok az önkéntesek lőtték ki, akik szabadidejükben, hobbiból kezdtek macskákra vadászni. Queensland államban pedig a 10 ausztrál dollárt fizenek minden elejtett macska után.

A VICE a Kenguru-sziget macskavadászait mutatta be nemrég, akik között van, aki emléktárgyakat kezdett gyártani a lenyúzott macskákból.

A bejelentés után program ellen tiltakozók az Egyesült Államokban és Európában is aláírásokat kezdtek gyűjteni, és Brigitte Bardot mellett Morrissey is a vadmacskák megmentését követelte.

És bizonyos szempontból érthető is, hogy az emberek többsége jobban kötődik a macskákhoz, mint mondjuk egy bettonghoz, amiről a legtöbben azt sem tudják, hogyan néz ki.

Ez meg egy bettong Fotó: TORSTEN BLACKWOOD/AFP

De a nemzetközi tiltakozások ellenére a macskairtó program létjogosultságát még az ausztrál PETA is elismeri. Az állatvédő szervezetnek inkább az ellen van kifogása, hogy a mérgezés vagy a kilövés gyakran nagy szenvedést okoz az állatoknak. (Pár éve hatalmas felháborodást okozott, amikor az ABC bemutatott egy vadászt, aki az íjával bénázva úgy talált el egy macskát, hogy az a sebesülése ellenére is el tudott futni, és valószínűleg csak több órányi szenvedés után pusztult el.) Az állatvédő szervezet szerint a macskák ritkításának az egyedüli elfogadható módja az lenne, ha elaltatnák a csapdába esett állatokat. (New York Times/BBC)