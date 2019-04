A kormány az adófizetők pénzéből ad támogatást az adófizetők pénzéből felépített szombathelyi stadion üzemeltetésére

Mostantól duplán is magukénak érezheti minden magyar a szombathelyi Haladás 2017 őszén átadott új stadionját. Hiszen eleve 15,6 milliárd forint közpénzből épült. De aztán kiderült, hogy komoly problémát okoz a jó viselkedésért ajándékba kapott stadion üzemeltetése, amire nem találtak megfelelő céget, a város viszont több száz milliót bukik rajta.

Fotó: Varga György/MTI/MTVA

A megoldás? Orbán Viktor egy most megjelent kormányhatározatban támogatást ad a központi költségvetésből a „Sportkomplexum működtetéséhez”. Idén 298 millió adóforintot, de a határozatban az is szerepel, hogy a támogatással jövőre is számoljon a költségvetése megtervezésekor az Emmi.



Az indoklás:

„A Kormány elkötelezett Magyarország sportélete iránt. A sport ágazat tekintetében kiemelt jelentőségű feladat a sportolók (ideértve mind a verseny-, mind az utánpótlás-, mind a szabadidős sportolók) kiszolgálását biztosító sportlétesítmények fejlesztése, valamint a megvalósult sportlétesítmények kapcsán kiemelt cél, hogy azok hosszú távon szolgálhassák a sportolók igényeit.”