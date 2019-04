Napirendre sem vették Józsefvárosban az óvodai aláírásgyűjtés kivizsgálását

Nyilvánvalóan nincs itt már semmiféle ügy, ezért nincs is mivel foglalkozni - legalábbis erre enged következtetni, hogy 3 igen, 11 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett leszavazta le a VIII. kerületi önkormányzat fideszes többségű képviselő-testülete még azt is, hogy napirendre vegyék a józsefvárosi óvodákban törvénytelenül zajló fideszes aláírásgyűjtést kivizsgáló bizottság ötletét - írja a hvg.hu. Sára Botond azzal indokolta a döntést, hogy az ügyben már sikerült levonni minden következtetés. Arra is utalt, hogy voltak szankciók az ügyben, de a részletekről nem beszélt.

Szombaton írtuk meg, hogy azzal vádolták a KDNP-s Sántha Péterné alpolgármestert, hogy óvónőket utasított, gyűjtsenek aláírásokat a Fidesznek az óvodákban, de aztán kiderült, hogy egyszerűen csak arról van szó, a józsefvárosi Fidesz bagatell kabátlopási ügybe keveredett.



A gyorsan lesöpört javaslatot a Párbeszéd önkormányzati képviselője, Erőss Gábor nyújtotta be. Azt javasolta, vizsgálóbizottság kellene felállítani az ügyben. „A polgármester, Sára Botond kijelentette, hogy ő maga már minden következtetést levont, és utalt arra is, hogy nemcsak az alpolgármesterét szankcionálta” – közölte Erőss a hvg.hu-val. Azonban nem derültek ki sem a kerületvezető „következtetései”, sem az, hogy milyen más retorzió érhetett ezek szerint más érintetteket. „Épp a részletek feltárása lett volna a vizsgálóbizottság dolga, hiszen évek óta nyílt titok volt, hogy az óvodákban kemény fideszes agitáció zajlik, aljas módon visszaélve az óvónők kiszolgáltatottságával” – tette hozzá az ellenzéki önkormányzati képviselő. Az érintett Sántha Péterné alpolgármester nem vett részt a szavazásban, de az összes többi kormánypárti képviselő a nemre voksolt.